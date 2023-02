Pöckinger Faschingsclub nimmt Abschied von Gründungsmitglied Franz Lais

Teilen

Der Pöckinger Faschingsclub nimmt Abschied von Franz Lais (Mitte). Unser Bild zeigt ihn mit Ehrenpräsident Albert Luppart (l.) und Horst Curth (r.). © privat

Pöcking - Der Pöckinger Faschingsclub (PFC) sagt Servus und Danke zu Franz Lais. Das Gründungsmitglied ist Anfang des Monats 89-jährig gestorben. Die Beisetzung findet am 28. Februar statt.

Seine im Olympia Faschingsclub Karlsfeld gemachten Erfahrungen brachte Franz Lais bei der Gründung des Pöckinger Faschingsclubs 1980 ein. Er prägte den Verein über viele Jahrzehnte mit der Gestaltung und Herstellung aller Jahresorden, so der PFC im Nachruf. Er chauffierte die Prinzenpaare mit den von ihm beschrifteten Fahrzeugen eines Autohauses.

Franz Lais baute Dekorationen für die Pöckinger Faschingsbälle und Faschingswägen

Er entwarf, gestaltete und baute Dekorationen für die großen PFC-Bälle in den Kasernen im Maxhof und Feldafing. Er baute Faschingswägen für die Faschingszüge in Pöcking. Er war Mister PFC über viele Jahrzehnte. Für all diese Verdienste wurde er mit der seltenen Auszeichnung PFC-Senator zu seinem 80. Geburtstag geehrt.

Gottesdienst und Urnenbeisetzung am 28. Februar

Nun heißt es Abschied nehmen vom PFC-Urgestein. Die PFC-Familie trauert im Fasching 2023 und ist um einen Freund, Förderer und vor allem sehr engagierten Menschen ärmer geworden. er Gottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, den 28. Februar um 13 Uhr in St. Pius in Pöcking statt. (kb)