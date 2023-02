Pöckinger Prinzenpaar startet nach 10 Jahren erneut durch

Von: Petra Straub

Teilen

Ein harmonisches Prinzenpaar bilden Deniz Türkmen und Victoria Curth vom Pöckinger Faschingsclub. © Pöckinger Faschingsclub

Pöcking - Der Fasching erreicht dieser Tage seinen Höhepunkt. Für die Aktiven des Pöckinger Faschingsclubs heißt das, alles geben bei den zahlreichen Auftritten und die Besucherinnen und Besucher dabei in Hochstimmung versetzen. Ganz vorne dabei sind Prinzessin Victoria I. und Prinz Deniz I., die vor zehn Jahren bereits als Kinderprinzenpaar gemeinsam auftraten.

Wenn der Fasching am Starnberger See seinen Höhepunkt erreicht, stehen oft auch die 19-jährige Victoria Curth und der 20-jährige Deniz Türkmen im Rampenlicht. Freudestrahlend begegnen sie den Blicken des erwartungsvollen Publikums und enttäuschen sie nicht, wenn sie zu stimmungsvoller Musik unter dem Motto „Another Cinderella-Story“ übers Parkett schweben und unter Applaus ihre Choreografie präsentieren. Nach zahlreichen Auftritten bei Garde- und Prinzenpaar-Treffen, die weit über die Landkreis-Grenzen hinaus stattfinden, und bei den großen Galabällen anlässlich ihrer Krönung am 7. Januar und dem Schwarzweiß-Ball eine Woche später „hat sich das anfängliche Lampenfieber schon etwas gelegt“, schildert das Prinzenpaar.

Prinz Deniz Türkmen von Pöcking: „Jetzt hat sich‘s eingegroovt“

Seit Anfang September proben die beiden langjährigen Mitglieder des Pöckinger Faschings-Clubs (PFC) zeitintensiv „zweimal wöchentlich insgesamt fünf Stunden lang“, sagt Victoria. „Fast täglich“ traf sie sich mit Deniz nach ihrer offiziellen Vorstellung im November zum Training. Zwischen den Galabällen wurde zudem hart trainiert, blickt Deniz zurück. „Jetzt hat sich‘s eingegroovt“, erklärt er kurz vor dem Endspurt.

Auch Prinzessin Victoria Curths Mutter ist beim Pöckinger Faschingsclub aktiv

Beide haben schon lange Erfahrung auf der Bühne. „Ich war drei Jahre alt, als ich Mitglied der Kindergarde wurde“, erzählt Victoria stolz. 2015 ist sie in die Jugendgarde gewechselt. Seit vergangenem Jahr ist die stellvertretende Filialleiterin eines Mode-Stores in München nun Mitglied der Showtanzgruppe „Dancing Mania“ des PFC. Auch Deniz, der als Kellner im Strandbad in Feldafing arbeitet, ist schon viele Jahre beim PFC aktiv, war ab 2009 sechs Jahre lang in der Kindergarde, ab 2015 in der Jugendgarde und tanzt seit 2020 bei „Dancing Mania“.

Das Prinzenpaar Victoria I. und Deniz I. des Pöckinger Faschingsclubs mit der aktiven Tanzgruppe vor dem Fahrzeug des Prinzenpaars. © Pöckinger Faschingsclub

In den Familien der beiden ist der PFC fester Bestandteil, wenn es um Freizeitaktivitäten geht. Victorias Cousine Stephanie Lörke ist 1. Präsidentin, ihre Mutter Franziska 2. Präsidentin des Vereins und Deniz‘ Mutter Sabine Türkmen trainiert die Kinder- und die Erwachsenengarde – und in diesem Jahr auch ihren Sohn und dessen Tanzpartnerin.

Es wird improvisiert, wenn es auf der Bühne einmal nicht glatt läuft

Victoria und Deniz sind von Berufs wegen sehr aufgeschlossen, „pflegen privat viele Kontakte“ und sind seit langem miteinander befreundet, das kommt ihnen bei den Auftritten als Prinzenpaar zugute. Dass die beiden nach ihrer Funktion als Kinderprinzenpaar im Erwachsenenalter erneut gemeinsam antreten möchten, „war schon ausgemacht“, sagt Victoria.

Das Prinzenpaar (hinten Mitte) in royalem Blau, die „Dancing Mania“-Tanzgruppe in edlem Rot. So präsentieren sich die Aktiven des Pöckinger Faschingsclubs in dieser Saison. © Pöckinger Faschingsclub

Knatsch gibt es bei den beiden „nicht wirklich“, sagt Victoria. Höchstens darüber, wer das Prinzenpaar-Auto fahren darf, fügt sie scherzhaft hinzu. Wenn‘s auf der Bühne mal nicht nach Plan läuft, „ist man sich nicht böse“, das sieht Deniz ganz gelassen. Victoria: „Dann wird improvisiert!“ Doch bislang blieb das Prinzenpaar davor verschont. „Extrem glücklich“ macht es beide, in dieser Saison als Prinzenpaarantreten zu dürfen, erklärt Victoria überschwänglich.

Das Prinzenpaar aus Pöcking hat sich für den Faschingsendspurt Urlaub genommen

„Es ist eine anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit“, ist Deniz‘ Empfindung, etwa wenn er an den Weiberfasching denkt, bei dem man nie vor drei Uhr ins Bett kommt. „Am besten, man macht gleich durch“, witzelt Victoria. Beide haben sich für den Endspurt Urlaub genommen.