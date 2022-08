Pöckinger überschlägt sich beim Bremsen mit dem Fahrrad

Ein Mann aus Pöcking bremst mit dem Fahrrad so stark, dass er sich überschlägt. (Symbolfoto) © Christin Klose/dpa-tmn

Pöcking - Auf einem Waldweg in Pöcking stürzt ein Radfahrer. Er bremst so stark, dass er sich überschlägt.

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr ereignete sich der Unfall laut Polizei. Dabei befuhr ein 62-jähriger Mann aus Pöcking mit seinem Fahrrad von der Franziska-Günther-Straße in Pöcking in Richtung Moritz-von-Schwind-Weg in Niederpöcking.

Prellungen und Kopfverletzung

Kurz nach dem Bahnübergang im Wald bremste er so stark, dass er sich überschlug. Er zog sich dabei Prellungen am Körper zu. Da er auch keinen Helm trug, erlitt er auch am Kopf eine Verletzung. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. (kb)