Polizei bremst Rollerfahrer in Tutzing und Starnberg aus

Teilen

Die Polizei hindert in Tutzing und Starnberg Rollerfahrer an der Weiterfahrt. © Christian Spicker/imago-images.de/Symbolbild

Starnberg/Tutzing - Die gute Laune von zwei Rollerfahrern in Starnberg und Tutzing bei ihren Frühlingsausfahrten wurde getrübt. Warum die Polizei am Samstag einem 17- und einem 27-Jährigen die Weiterfahrt untersagte.

Im Rahmen der Streifenfahrt kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Starnberg zwei Roller, bei denen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Einer Pressemitteilung zufolge wurde ein 17-Jähriger an Samstag gegen 14.15 Uhr mit seiner Vespa in Starnberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass an der Vespa ein Versicherungskennzeichen aus 2021 angebracht war. Der 17-Jährige konnte auch keine gültige Versicherung nachweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und das abgelaufene Kennzeichen sichergestellt.

Polzei untersagt die Weiterfahrt

Am gleichen Tag gegen 17 Uhr kontrollierten die Beamten einen 27-Jährigen mit einem E-Scooter in Tutzing. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten wiederum ein ungültiges Versicherungskennzeichen fest. Auch dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Beide Männer müssen sich nun wegen einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantwortet.

Seit 1. März gelten grüne Versicherungskennzeichen

Die Polizeiinspektion Starnberg weist darauf hin, dass jedes Jahr zum 1. März Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit verlieren und über die Versicherungsgesellschaft erneuert werden müssen. Ungültige Versicherungskennzeichen können an der blauen Farbe erkannt werden. Die Schrift der gültigen Versicherungskennzeichen ist grün.

Ein Benutzen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ohne gültigen Versicherungsschutz zieht in jedem Fall eine Strafanzeige nach sich.