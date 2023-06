Polizei Gauting bittet um Mithilfe bei Unfallfluchten

Auf der Suche nach Unfallverursachern bittet die Polizei Gauting die Bevölkerung um Mithilfe. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Gauting - Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei in Gauting. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

Passiert ist der erste Vorfall in der Nacht auf Samstag, 3. Juni. Ein 70-jähriger Mann aus Gauting stellte seinen blauen Suzuki Swift in der Schulstraße auf Höhe Hausnummer 7 in Gauting ab. Als er um 11 Uhr zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass die linke Seite des Fahrzeugs in Form von Kratzern, Verformungen und Schleifspuren vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Verformungen, Kratzer und Schleifspuren am abgestellten Pkw in Gauting

Nachdem der Schadensverursacher seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nicht nachkam, wird nun durch die Polizei Gauting wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Frau aus Gilching hupt, um auf Zusammenstoß aufmerksam zu machen

Im weiteren Fall befuhr eine 63-jährige Autofahrerin aus Gilching am Samstag mit ihrem grauen Honda Civic die Staatsstraße 2069 in Richtung Gilching. Auf Höhe der Ausfahrt Gut Hüll wurde sie von einer schwarzen Limousine mit Winsener (WL) Kennzeichen überholt. Beim Überholvorgang touchierte der Unbekannte den Honda und beschädigte diesen.

Der Fahrer der Limousine hielt trotz Hupen der Gilchingerin nicht an und fuhr über die A96 in Fahrtrichtung Lindau davon. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Nachdem der Schadensverursacher seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nicht nachkam, wird nun durch die Polizei Gauting wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 089/893133-0 bei der Polizei Gauting zu melden. (kb)