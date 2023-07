Polizei Gauting klärt Einbruchsserie in Gilching auf

Die Einbrecher von Gilching können identifiziert werden. Einer der drei jungen Männer sitzt in Untersuchungshaft. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Gilching - Fünf Einbrüche an gewerblichen Objekten ereignen sich im März in einer Nacht in Gilching. Jetzt führt unter anderem ein von einem Tätern verlorener Pullover zur Aufklärung des Falls.

Wie die Gautinger Polizei berichtet, konnte der Fall der fünf Einbrüche, die sich in der Nacht von 19. auf 20. März in Gilching ereigneten, gelöst werden. Dazu beigetragen haben an den fünf Tatorten in der Römerstraße und in der Marsstraße gesicherte Spuren. Dass es sich damals um ein Einbruchstrio handelte, zeigten mehrere Videos. Die Gautinger Ermittlungsbeamten konnten an den Tatorten zahlreiche Spuren, unter anderem eine Blutspur unterhalb eines Supermarktfensters, eine DNA-Spur an einem von den Tätern verlorenem Pullover sowie zahlreiche Fingerspuren an allen Tatorten sichern.

Der 17-jährige Täter sitzt in Untersuchungshaft

„Die mittlerweile vom Landeskriminalamt und von der Kripo Fürstenfeldbruck durchgeführte Spurenauswertung führte nun zur Identifizierung des besagten Einbruchstrios“, so die Mitteilung der Polizeiinspektion Gauting. Dabei handelt es sich um drei polizeibekannte junge Männer im Alter von 15, 17 und 19 Jahren, die allesamt aus München stammen. Der 17-jährige Täter sitzt derzeit in Untersuchungshaft, nachdem er am 17. April in München, also gute drei Wochen nach den Gilchinger Taten, nach einem Einbruch in einen Kiosk und in eine Gaststätte festgenommen wurde. (kb)

Wie bereits berichtet, hatte eine Anwohnerin der Römerstraße in der Tatnacht gegen 5 Uhr morgens die Polizei über den Einbruch in einem nahe gelegenen Supermarkt informiert. Eine Streife konnte kurze Zeit später eine Blutspur unterhalb eines zersplitterten Fensters des Supermarkts feststellen. Zudem konnten vom Täter getragene Handschuhe mit Blutanhaftungen am Tatort gesichert werden.

Beim Mexikaner in Gilching machen Täter keine Beute

Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer eines mexikanischen Restaurants in der Römerstraße, dass sein Lokal in der Nacht ungebetenen Besuch erhalten habe . Die Täter haben sich über ein aufgedrücktes Fenster im Erdgeschoss Zugang zu seinem Lokal verschafft und im Keller die Zugangstüre zu seinem Büro eingetreten. Beute haben sie keine gemacht, dafür einen Sachschaden von rund 400 Euro angerichtet. Da das Lokal per Videokamera gesichert ist, wissen die Gautinger Ermittler, dass es drei Täter waren, die diesen Einbruch verübt haben.

Die dritte Einbruchs-Mitteilung kam vom Inhaber einer italienischen Gaststätte in der Römerstraße. Auch in diesem Fall verschafften sich dieselben Täter über ein ebenerdiges Fenster Zugang zum Lokal, konnten aber ebenfalls keine Tatbeute machen, da sich kein Geld in der Kasse befand. Die vierte Mitteilung ging durch den Inhaber eines Getränkemarktes ein, auch in dessen Geschäft sich besagte Tätergruppierung über eine Lagertüre Zugang verschafft hatte und als Tatbeute die Wechselgeldkasse und Zigaretten im Wert von insgesamt 500 Euro mitnahm.

Als fünftes Objekt gingen die dreisten Einbrecher eine Pizzeria in der Marsstraße an, indem sie die hintere Eingangstüre dieses Lokals aufhebelten. Bei diesem Tatobjekt machte die Tätergruppierung die höchste Tatbeute, die aus über 2000 Euro Bargeld aus der Ladenkasse beziehungsweise aus mehreren nicht versperrten Behältnissen, einem Tablet im Wert von 90 Euro und Süßwaren im Wert von rund 40 Euro bestand. Der entstandene Sachschaden wird in diesem Fall auf 500 Euro geschätzt. (kb)