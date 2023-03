Polizei Gauting sucht flüchtigen Radfahrer

Die Polizei sucht einen flüchtigen Radfahrer, der in Gauting einen Chevrolet angefahren hat. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gauting - In der Buchendorfer Straße in Gauting wird ein geparkter silberfarbener Chevrolet Klac angefahren. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei melden.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstag, 18. März, gegen 12 Uhr. Das Fahrzeug sei kurz vor der Einmündung zur Schrimpfstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt worden. Der Pkw wurde am Heck linksseitig beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeuge beobachtete älteren Radfahrer bei der Tat in Gauting

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Unfalltag teilte ein Zeuge des Vorfalls bei der Polizei telefonisch mit, dass er gegen 12 Uhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung fuhr und dabei einen älteren Mann sah, der mit seinem Fahrrad gegen den oben genannten Pkw fuhr.

Zeuge ging davon aus, dass sich der Radfahrer bei der Polizei meldet

Der Zeuge ging davon aus, dass sich der Radfahrer bei der Polizei melden würde und fuhr weiter. Eine nähere Beschreibung des Radlers liegt nicht vor. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)