Polizei Gauting zeigt richtigen Umgang mit Handy-Betrügern

Von: Oliver Puls

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen. Das ist meine neue Nummer, speichere sie gleich ab. Und könntest Du mir Geld überweisen?“ Gesundes Misstrauen ist bei derartigen Nachrichten angebracht. Dazu rät auch die Polizei. © PantherMedia

Gauting – Betrüger nutzen immer häufiger Messenger-Dienste wie WhatsApp, um an das Geld von arglosen Menschen zu gelangen. Bei der Präventionsaktion „Lösch das!“ informierten der Gautinger Inspektionsleiter Andreas Ruch und seine Kolleginnen und Kollegen am Mittwoch vor dem „Karls“ am Gautinger Bahnhof über den richtigen Umgang mit derlei Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen.

Das Handy des angeblichen Verwandten sei leider nicht mehr funktionsfähig oder verloren gegangen. Die neue Telefonnummer solle man umgehend abspeichern und die alte löschen. Ebenso könne eine dringende Überweisung nicht durchgeführt werden. Deswegen solle man möglichst schnell den Geldbetrag überweisen – was leider in vielen Fällen von den überrumpelten meist älteren Familienangehörigen prompt gemacht wird.

Die Polizei in Gauting erklärt den Passanten die Hintergründe der Betrugsmasche

Um dieses Kriminalitäts-Phänomen bekannter zu machen und die Bevölkerung davor zu warnen, wurde vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord die Aktion „Lösch das!“ ins Leben gerufen. Polizeiinspektionsleiter Andreas Ruch, der zu diesem Thema bereits zahlreiche Info-Veranstaltungen durchgeführt hat, erklärte am Mittwoch Passanten die Hintergründe dieser Betrugsmasche. „Viele, mittlerweile auch ältere Menschen, haben heute ein Smartphone und nutzen etwa WhatsApp“, so Ruch. Auch, um mit den Kindern oder Enkeln kommunizieren zu können. Wie die Täter, die meist in Osteuropa, der Türkei oder im Libanon sitzen, und über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, an die Handynummern gelangen, ist der Polizei nicht bekannt. Ermittler gehen davon aus, dass die Nummern im Internet gefunden oder über illegale Adressdatenbanken erworben werden. Ein Problem, betonnt Hauptkommissar Ruch, sei vor allem, dass „viele zu arglos mit ihren Daten und Nummern umgehen“.



Im Zweifel hilft ein Anruf beim Sohn oder der Tochter

Was kann man machen, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Nachricht von der Tochter oder dem Sohn ist? Die Polizei rät, Sohn und Tochter einfach auf der alten Handynummer anzurufen. Dann wisse man schnell, ob die Nachricht stimmt. „Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit“, betont Andreas Ruch. Wichtig: Die Polizei kann nicht jeden Tag eine derartige Aufklärungsaktion wie am Gautinger Bahnhof durchführen. „Daher meine Bitte, erzählen sie auch anderen von dieser Masche.