Polizei greift in Silvesternacht bei Geschwisterstreit in Starnberg ein

Teilen

Die Polizei wird in der Silvesternacht zu einem Geschwisterstreit in Starnberg gerufen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Starnberg - Um 4 Uhr morgens am Neujahrstag holt eine junge Frau in Starnberg die Polizei zur Hilfe. Ihr Bruder will die Wohnung nicht verlassen. Die Polizei fixiert das handgreifliche Geschwisterpaar beim Einsatz.

Gleich zweimal musste die Polizei in dem Fall in der Silvesternacht eingreifen. Unter anderem die junge Frau hatte den Polizeinotruf ausgelöst, da ihr älterer Bruder ihre Wohnung nicht verlassen wollte.

Polizei findet Betäubungsmittel in der Unterkunft des Mannes

Wenige Minuten nach der Mitteilung sind zwei Streifen der Polizeiinspektion Starnberg am Ereignisort eingetroffen. Der junge Mann roch intensiv nach Marihuana. Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurde Betäubungsmittel im einstelligen Grammbereich sichergestellt.

Junge Frau möchte verhindern, dass Bruder zur Polizeidienststelle Starnberg gebracht wird

Nachdem dem Starnberger der Tatvorwurf eröffnet wurde, verhielt sich auch seine Schwester gegenüber den eingesetzten Beamten zunehmend aggressiver. „Die junge Frau wollte nicht, dass ihr Bruder von mehreren deutschen Polizisten zur weiteren Sachbehandlung zur Dienststelle verbracht wird“, woraufhin sie ihren Bruder umklammerte“, so die Polizei. Bei der Trennung wurden die Geschwister gegenüber den Einsatzkräften handgreiflich. Beide mussten kurzfristig fixiert werden. Der Polizeieinsatz vor Ort war nach etwa einer Dreiviertelstunde beendet und der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht.

Nach Polizeieinsatz besucht der Mann die Schwester erneut und pöbelt Polizeibeamte an

Nach einer halben Stunde hat der Bruder die Dienststelle wieder verlassen. Kurz darauf folgte ein weiterer Polizeieinsatz in der Unterkunftswohnung. Der junge Mann erschien erneut bei seiner Schwester. Dieses Mal war auch der Vater zugegen. Er verwies seinen Sohn aus der Wohnung. Der junge Mann verließ die Örtlichkeit, nachdem er zum Abschied noch die Streifenbesatzungen anpöbelte. (kb)