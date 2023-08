Polizei Herrsching feiert mit der Bürgerschaft

Von: Petra Straub

Teilen

Polizeichef Winfried Naßl blickt auf 25 Jahre Dienststelle Herrsching zurück. Aus diesem Anlass organisieren er und seine Kolleginnen und Kollegen einen Tag der offenen Tür. © Andrea Jaksch

Herrsching - Moderne Polizeifahrzeuge, einen Hubschraubersimulator und das Polizeigebäude können Besucher beim Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion Herrsching inspizieren. Anlass dazu gibt das 25-jährige Bestehen der Dienststelle an der Rieder Straße 32.

Derzeit weichen die Tätigkeiten von Dienststellenleiter Winfried Naßl etwas vom üblichen Tagesgeschehen ab. Gerade sind er und sein Team mit der Vorbereitung des Tages der offenen Tür am 10. September beschäftigt. Naßl blättert in alten Alben. Darin sind Fotos und Zeitungsberichte des Neubaus der Polizeiinspektion Herrsching zu finden. Vor genau 25 Jahren, am 16. Juni 1998, wurde der markante rote Ersatzbau für die ehemalige Niederlassung in der Lessingstraße 6 in Betrieb genommen. Das wurde damals mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Den soll es nun auch zum Jubiläum an der mittlerweile bewährten Adresse im Nordwesten der Gemeinde geben.

Auch nach 25 Jahren sind Gebäude und Ausstattung auf dem aktuellen Stand, versichert Naßl. Neben der Wache und Büros enthält das Objekt Vernehmungs- und Ermittlungsräume, Fernmelde- und Schulungszimmer, Asservatenräume, Arrestzellen und ausreichend Platz, um die Fitness zu trainieren. Voraussichtlich nächstes Jahr kommt eine Fotovoltaikanlage aufs Dach. Mit seinen 2,80 Meter wird das dem „Stillen Beobachter“ auf dem Gelände nicht entgehen – Holzbildhauer Josef Lang hat die Eichenskulptur zur Eröffnung des Gebäudes mit einer Kettensäge erarbeitete.



„Schön gelungen, das Haus“

Bei der Eröffnung wurde der Neubau von der Bevölkerung allseits gelobt. „Schön gelungen, das Haus“, ist im Gästebuch zu lesen, „Vielleicht ein Ausgleich für die miese Bezahlung“, merkt eine andere Person an, und „in der Hoffnung, dass wir nie im Keller landen“ (in der sich die Arrestzellen befinden) ein weiterer Besucher. Richtfest am Neubau wurde am 24. April 1997 in der neuen Waschhalle gefeiert – damals mit Dienststellenleiter Max Enzbrunner und Bürgermeister Adolf Wexlberger. Vorher befand sich die Dienststelle 37 Jahre lang in einem Wohnhaus. Es entsprach im Laufe der Zeit nicht mehr den Anforderungen und platzte aus allen Nähten.



Polizeichef Winfried Naßl blickt auf 25 Jahre Dienststelle Herrsching zurück. Aus diesem Anlass organisieren er und seine Kolleginnen und Kollegen einen Tag der offenen Tür. © Andrea Jaksch

Vieles aus der regionalen Polizeigeschichte erfährt der Herrschinger Polizeichef gerade bei der Recherche anlässlich des Jubiläums, vieles weiß er auch schon von den Kolleginnen und Kollegen. Denn der Erste Polizeihauptkommissar aus Dachau ist erst seit April vergangenen Jahres in Herrsching im Einsatz.

Auch der „Barockengel“ BMW 512 ist beim Tag der offenen Tür in Herrsching zu sehen

Wer am Sonntag, 10. September, zwischen 10 und 17 Uhr der Polizei einen Besuch abstattet, kann nicht nur die Räume besichtigen, sondern auch den Fuhrpark inspizieren. Ein modernes ausgestattetes Motorrad der Autobahnpolizei beispielsweise und Pkw mit Videoanlage. Oldtimer-Fans dürfen sich auf den „Barockengel“ freuen, den Oldtimer-BMW 512, den das Polizeipräsidium Oberbayern zur Verfügung stellt. Besucher erfahren bei Vorführungen, wie Datenträger- und Rauschgiftspürhunde arbeiten, die beim Zentralen Ergänzungsdienst in Fürstenfeldbruck angesiedelt sind, sie können im Hubschraubersimulator ihre Fähigkeiten testen und nur 150 Meter entfernt am See das große Polizeiboot aus Dießen und das Boot der Herrschinger Inspektion ansehen.



Viele Infos über Betrugsprävention und Karrieremöglichkeiten bei der Polizei

Beamte informieren zudem über Einbruchsicherung, Betrugsmaschen und über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei. Denn trotz aller Widrigkeiten im Polizeidienst durch Anspruchsdenken der Bürger und neue Kriminalitätsformen seien Polizisten immer noch Freund und Helfer, so Naßl. „Der Beruf ist vielseitig und abwechslungsreich.“ Im Herbst freut sich die Inspektion Herrsching über drei Neuzugänge.

Die Polizei Herrsching öffnet ihre Türen am Sonntag, 10. September. Es gibt Vorführungen und Mitmach-Aktionen. Interessierte sind herzlich eingeladen. © Petra Straub