Polizei Herrsching sucht nach Verkehrsunfall in Seefeld eine flüchtige Person

Von: Petra Straub

Teilen

Aus bislang ungeklärter Ursache richtete eine Person in Seefeld mit dem Pkw Schaden an. Die Polizei sucht Zeugen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Seefeld - Die Polizeiinspektion in Herrsching sucht eine flüchtige Person, die nachts mit dem Pkw in Seefeld unterwegs war. Reifenspuren belegen, dass dort ein Pkw von der Straße abgekommen ist und Schaden angerichtet hat.

Wie die Polizei Herrsching erklärt, gingen in der Nacht auf Donnerstag über die Einsatzzentrale der Polizei in Ingolstadt mehrere Anrufe über ein auf der Straße liegendes Verkehrszeichen an der Kreuzung der Lindenallee mit den Staatsstraßen 2348 und 2068 in Seefeld ein.

Pkw kommt nachts in Seefeld von der Straße ab

Bei der Tatbestandsaufnahme zeichnete sich sofort eine Unfallflucht ab. Reifenspuren zufolge war eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeugführer von Hechendorf kommend die Lindenallee entlang gefahren und in der leichten Linkskurve, nach welcher die Allee in die Staatsstraße 2348 mündet, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier stand nun das Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“ im Weg, das beim Anstoß aus der Bodenverankerung brach.

Das Fahrzeug blieb offenbar fahrtüchtig, so dass der Fahrzeugführer flüchten konnte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Herrsching, Telefon 08152/93020, zu wenden. (kb)