Polizei holt fünf Personen aus Feldafinger Wohnhaus

Morgens um 5.30 Uhr holt die Polizei fünf Personen aus einem Wohnhaus in Feldafing. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Feldafing - Morgens um 5.30 Uhr springt der Rauchmelder in einer Wohnung in Feldafing an. Die Polizei ist im Einsatz.

Eine 65-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Feldafing hört am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Rauchmelder pipsen. Ebenso nahm sie Rauchgeruch war.

Polizei holt fünf Bewohner aus Gebäude in Feldafing

Grund dafür war, dass ein Bewohner des Hauses sein Essen anbrennen ließ. Die Polizei holte die fünf Bewohner aus dem Haus. Die Feuerwehr musste letztlich nur durchlüften. Außer dem verbrannten Essen ist kein Schaden entstanden. (kb)