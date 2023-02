Polizei in Gauting sucht flüchtigen Autofahrer

In Gauting wird ein Gartenzaun beschädigt. Die Polizei sucht den Täter. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gauting - Samstagmorgen wird von einem Fahrzeug ein Gartenzaun in der Tassilostraße in Gauting beschädigt. Wer kann Angaben machen?

Passiert ist der Vorfall laut Polizei zwischen 3 und 5 Uhr morgens. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam in der Tassilostraße von der Straße ab und beschädigte einen Gartenzaun.

Zeugen können sich bei der Polizei in Gauting melden

Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)