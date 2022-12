Polizei in Starnberg klärt gewerbsmäßigen Zigarettendiebstahl auf

Die Filialleiterin eines Lebensmitteldiscounters in Starnberg bemerkt erneut, dass Zigaretten gestohlen werden und informiert die Polizei. (Symbolbild) © Frank Hoermann/imago

Starnberg - Seit vier Monaten werden in großem Umfang Zigarettenstangen in einem Lebensmitteldiscounter in Starnberg entwendet. Jetzt hat die Polizei den gewerbsmäßigen Diebstahl aufgeklärt.

Der Beuteschaden beläuft sich inzwischen auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. Am Samstag bemerkte die Filialleitung erneut, dass Zigarettenstangen entwendet worden waren und verständigte die Polizeiinspektion Starnberg.

Verdächtiger Mitarbeiter wird von Polizei in Starnberg befragt

Seit längerem war ein Angestellter der Tat verdächtig, welcher erst einen Monat vor den Diebstählen eingestellt wurde. Der neue Mitarbeiter konnte beim Verlassen der Filiale durch die Polizeistreife angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Person konnten die neu entwendeten Zigarettenstangen in einer Tüte aufgefunden werden.

Dieb wird in Starnberg vorläufig festgenommen

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, zur Dienststelle verbracht und räumte dort ein umfassendes Geständnis ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II und einer Übernachtung bei der Polizeiinspektion fand eine Vorführung bei Gericht statt. (kb)