Polizei in Starnberg sucht Unfall-Zeugen

In Starnberg verursachen Verkehrsteilnehmer Schäden. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Starnberg - Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Starnberg und bittet Zeugen, sich zu melden.

Nachträglich wurde am Dienstag, 30. Mai, ein beschädigtes Verkehrsschild gemeldet. Es steht im Riedener Weg/Lüderitzstraße in Starnberg. Die Tatzeit dürfte in der Woche davor liegen (ab 24. und bis 30. Mai). Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Der Verursacher ist bisher nicht bekannt.

Lkw streift in Starnberg Volvo und fährt

Am Dienstag, 30. Mai, gegen 16.40 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus München mit ihrem Volvo die Münchener Straße in Starnberg in Richtung Autobahn. Ein Mercedes-Lkw überholte die Frau auf der linken Spur. Dabei streifte der Lkw den linken Außenspiegel des Pkw. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Pkw beträgt rund 500 Euro. Die Frau konnte sich aber das Kennzeichen merken. Die Polizei muss nun noch feststellen, wer der verantwortliche Fahrer war.

Zeugen der genanntenUnfallfluchten sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)