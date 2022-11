Polizei legt Patientin im Tutzinger Klinikum Handfesseln an

Die Polizei Starnberg wird zu einem Einsatz im Klinikum Tutzing gerufen. Dort wird eine alkoholisierte Patientin handgreiflich. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Tutzing - Eine alkoholisierte Patientin randaliert in Klinikum Tutzing. Auch gegen die Polizeibeamten wird sie handgreiflich. Ihr werden Handfesseln angelegt.

Der Vorfall der 53-Jährigen ereignete sich am Donnerstag gegen 19.45 Uhr im Klinikum Tutzing. Die Dame verhielt sich gegenüber den Pflegern sehr aggressiv und versuchte sogar zu beißen. Eine Streife der Polizeiinspektion Starnberg wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Auch hier war das Verhalten der Münchnerin nicht angepasster.

Patientin sollte mit dem Rettungswagen in ein anderes Klinikum verlegt werden

Sie griff den Beamten ins Gesicht und spuckte in deren Richtung. Daraufhin mussten der Frau Handfesseln angelegt werden. Die Dame sollte mit einem Rettungswagen in ein anderes Klinikum verlegt werden. Bei der Verbringung in den Rettungswagen leistete die Münchnerin heftig Widerstand. Die Situation konnte nur mit erheblichen Kraftaufwand unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die 53-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. (kb)