Polizei meldet zwei Unfallfluchten in Tutzing

Die Polizei sucht nach zwei unfallflüchtigen Personen. Sie haben in Tutzing Schäden verursacht und sich bislang nicht um die Regulierung gekümmert. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Tutzing - In Tutzing wird eine Dachrinne beschädigt und ein Auto angefahren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Taten.

Die Polizei Starnberg meldet zwei Unfallfluchten in Tutzing. Die erste ereignete sich in der Zeit vom 14.. bis 18. April in der Klenzestraße. Dort wurde vermutlich von einem Lkw eine Dachrinne beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

In der Hallberger Allee wird ein Pkw angefahren

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am 18. April, zwischen 7.30 und 130 Uhr, in der Hallberger Allee. Dort wurde ein geparkter Pkw, VW, vorne links angefahren. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.500 Euro.

Zeugen der Unfälle in Tutzing bitte bei der Polizei Starnberg melden

Zeugen zu diesen Unfallfluchten sollen sich mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)