Polizei nimmt Autofahrer in Starnberg den Schlüssel ab

Polizeibeamte in © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Starnberg - Der Fahrer eines Kastenwagens wird von der Polizei in der Münchener Straße in Starnberg angehalten. Er muss eine Sicherheitsleistung von über 500 Euro bezahlen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Starnberg kontrollierte am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Münchner Straße in Starnberg den Fahrer eines Kastenwagens. Die Beamten bemerkten, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein erster Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,7 Promille. Aus diesem Grund musste der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten. Der anschließende Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten bestätigte das Ergebnis.

Autofahrer in Starnberg ohne festen Wohnsitz in Deutschland

Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 500 Euro hinterlegen – also den Betrag, der im folgenden Bußgeldbescheid von ihm eingefordert werden wird. Die sichergestellten Fahrzeugschlüssel durfte der Mann wieder holen, nachdem der Alkoholspiegel abgebaut war. (kb)