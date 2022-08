Polizei nimmt Tankstellen-Dieb auf einer Parkbank in Gauting fest

Nach einem Diebstahl in einer Gautinger Tankstelle schreitet die Polizei ein und kontrolliert den Täter. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gauting - Vom Angestellten unbemerkt entwendet ein Mann am Sonntagabend Ware aus dem Regal einer Gautinger Tankstelle. Als der Mitarbeiter den Diebstahl bemerkt, sichtet er die Videoaufzeichnung. Mit Erfolg.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei an einer Tankstelle in der Münchener Straße in Gauting. Ein 40-jähriger Angestellter stellte am Sonntag gegen 22.30 Uhr bei einem Rundgang im Verkaufsraum seines Arbeitsplatzes fest, dass eine Flasche Whiskey im Wert von 26 Euro offenbar kurz zuvor entwendet worden sein musste. Bei einer sofortigen Sichtung der Videoaufzeichnung der Tankstelle konnte der Angestellte feststellen, wie ein Kunde gegen 22.15 Uhr die Whiskey-Flasche einfach einsteckte ohne sie zu bezahlen.

Tankstellenmitarbeiter holt die Gautinger Polizei zur Hilfe

Der Täter ist gemeinsam mit einem anderen Mann in der Tankstelle gewesen. Aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnung konnte eine Streife der Polizeiinspektion Gauting gegen 22.50 Uhr das besagte Duo im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung auf einer Parkbank sitzend an der Einmündung Bahnhofstraße/Schulstraße feststellen und im Anschluss einer Kontrolle unterziehen.

Dieb aus Tutzing hat ein Messer im Rucksack

Bei der Durchsuchung des 27-jährigen in Tutzing wohnhaften Diebes wurde in dessen Rucksack ein Messer mit einer feststehenden elf Zentimeter langen Klinge aufgefunden. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des 27-jährigen Mannes mit knapp 1,9 Promille wurde das gefundene Messer umgehend sichergestellt. Die entwendete Whiskey-Flasche stand bereits geöffnet hinter dem Rücken seines Entwenders auf der Parkbank.

Da weder der 27-jährige rumänische Täter noch sein 32-jähriger Begleiter Deutsch beziehungsweise englisch sprachen, wurde für die Vernehmung des ein rumänisch sprechender Kollege der Pasinger Polizei hinzugezogen. Der Ladendieb durfte die Polizeiinspektion Gauting nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Zudem wurde auf eine erkennungsdienstliche Behandlung verzichtet, da eine solche bereits vorhanden war. (kb)