Polizei rettet Rehkitz vor angreifender Schwanenfamilie

Die Polizei Herrsching kommt einem Rehkitz mit einem Boot zur Hilfe, das im Wörthsee von einer Schwanenfamilie attackiert wird. © Polizeiinspektion Herrsching

Wörthsee - Ein Rehkitz wird im Wörthsee von einer Schwanenfamilie attackiert. Die Polizei kommt dem Tier zur Hilfe.

Am Sonntagnachmittag geriet ein Rehkitz in Wörthsee in Seenot. Wie die Polizeiinspektion Herrsching mitteilt, konnte eine Bootsstreife auf dem Wörthsee das Rehkitz jedoch retten. Das Tier hatte sich sich in den Bereich des Inninger Bachs verirrt und wurde dort von einer Schwanenfamilie angegriffen.

Passanten helfen Polizeibeamten am Wörthsee, das Rehkitz zu retten

Das Tier wurde unter Mithilfe von Passanten von der Schwanenfamilie getrennt und ins Polizeiboot gehoben. Wie die Polizei erklärt, kümmert sich nun eine fachkundige Person um das junge Reh. (kb)