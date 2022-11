Polizei Starnberg sucht nach den Besitzern zahlreicher hochwertiger Fahrräder

Teilen

Heute Nacht kontrolliert die Polizei Starnberg in Berg-Aufkirchen einen Kleintransporter und stößt dabei auf zahlreiche gestohlene Fahrräder. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Berg - Heute Nacht kontrolliert die Polizei Starnberg in Aufkirchen einen Kleintransporter. Er hat fünf hochwertige Fahrräder geladen. Eines ist in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Eigentümern.

Am Donnerstag gegen 1.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Starnberg einen Kleintransporter in Aufkirchen. Im Laderaum des Transporters waren fünf hochwertige Fahrräder in Plastikfolie und Bettlaken eingewickelt. Bei Überprüfung der Rahmennummern stellten die Beamten fest, dass eines der Pedelecs in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet wurde. Das Pedelec wurde sichergestellt und wird an den Eigentümer herausgegeben.

Pedelecs der Marke Cube und ein Orbea-Rennrad in Berg-Aufkirchen gefunden

Da die Insassen des Kleintransportes zu den restlichen vier Fahrrädern keine Eigentumsnachweise vorweisen konnten, wurde diese auch sichergestellt. Bei den Rädern handelt es sich um drei Pedelecs der Marke Cube und ein Rennrad der Marke Orbea.

Die Polizeiinspektion Starnberg sucht nun nach den Eigentümern der vier Fahrräder. Die Rahmennummern sind der Polizeiinspektion Starnberg bekannt und können telefonisch unter 08151/3640 erfragt werden. Eine Aushändigung an den Eigentümer kann nur mit einem entsprechenden Nachweis erfolgen. (kb)