Polizei Starnberg sucht teuren E-Scooter eines 25-Jährigen

Wer hat etwas beobachtet? Am Bahnhof Starnberg Nord wurde ein E-Scooter samt Lenkertasche gestohlen. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa

Starnberg - Einen schwarzen E-Scooter mit einer daran befestigten schwarzen Tasche sucht die Polizei Starnberg. Er wurde am Samstagabend am Bahnhof Nord entwendet.

Wie die Polizei am Sonntag erklärt, wurde der E-Scooter am Samstag, 4. März, zwischen 17 und 22 Uhr gestohlen. Er war am Bahnhof Starnberg Nord bei den Fahrradständern versperrt abgestellt.

Am schwarzen E-Scooter des Starnbergers ist eine schwarze Tasche befestigt

Auffällig am Fahrzeug des 25-jährigen Besitzers aus Starnberg ist eine schwarze Tasche, die am Lenker befestigt ist. Der Wert des entwendeten E-Scooters beträgt rund 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Starnberg unter Tel.efon 08151/3640 zu melden. (kb)