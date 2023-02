Polizei sucht Einbrecher von Wohnhaus am See in Starnberg

In Starnberg wird in ein Gebäude auf einem Seegrundstück in der Possenhofener Straße eingebrochen. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Starnberg - In der Nacht auf Donnerstag wird in ein Wohnhaus in Starnberg in der Possenhofener Straße eingebrochen. Der Schaden ist hoch, der Tresor gestohlen. Die Ermittlungen laufen.

Wie die Polizei erklärt, wurde bei dem Einbruch eine Scheibe beschädigt und ein Tresor entwendet. Sollten der oder die Täter den Tresor geöffnet haben, dürften sie auf einem Seegrundstück am Starnberger See mehr erwartet haben.

Einbrecher von Starnberg riskiert Haftstrafe

Im Tresor befand sich lediglich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich, für den der oder die Täter eine Haftstrafe riskieren. Der Schaden am Fenster, an den im Tresor befindlichen und ebenfalls entwendeten Unterlagen und die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühl sind in diesem Fall leider, wie so oft, der größere Schaden.

Die Polizei ermittelt

Die Identifizierung des oder der bisher unbekannten Täter ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (kb)