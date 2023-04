Polizei sucht „gefährlichen Fußgänger“ von Berg

Starnberger Polizei sucht „gefährlichen Fußgänger“ von Berg © PantherMedia

Berg - Und plötzlich ist er auf die Straße getreten. In Berg hat am Dienstag, 11. April, ein bislang Unbekannter die Fahrbahn betreten und einen Beinahezusammenstoß mit einem Pkw provoziert. Die Polizei Starnberg sucht dringend Zeugen des Vorfalls.

Am Dienstag zwischen 19.30 und 20 Uhr war ein 22-jähriger Mann aus Berg mit seinem Pkw von Aufhausen in Richtung Sibichhausen unterwegs. Auf einmal trat eine auf dem Fußweg gehende unbekannte männliche Person unvermittelt auf die Straße. Der Pkw musste in den Graben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ob an dem Pkw ein Schaden entstanden ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Der „gefährliche Fußgänger“ war unmittelbar verschwunden.

Die Polizei Starnberg sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen.