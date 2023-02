Polizei sucht Reifenstecher von Berg-Kempfenhausen

Teilen

In Berg-Kempfenhausen findet ein 63-Jähriger seinen Anhänger mit zwei platten Reifen vor. Sie wurden aufgeschnitten. (Symbolfoto) © Georg Schierling/Imago

Berg - Am Samstag bemerkt ein 63-Jähriger, dass an seinem in der Münchener Straße in Berg-Kempfenhausen abgestellten Anhänger zwei Reifen aufgeschnitten wurden.

Wie die Polizei mitteilt, parkte der Mann aus München seinen Anhänger dort zwischen 10. bis 25. Februar auf Höhe des Landschulheims Kempfenhausen am rechten Straßenrand.

Polizei sucht Reifenstecher

Als er zu seinem Anhänger zurückkam, musste er feststellen, dass die beiden linken Reifen aufgeschnitten waren. Als vermutliches Tatwerkzeug kommt ein dünnes Messer in Betracht. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Starnberg unter Telefon 08151/3640 zu melden. (kb)