Polizei sucht seit Dienstag nach falschem Polizeibeamten von Inning

In Inning geht eine 79-jährige Frau Betrügern ins Netz. Sie übergibt an der Haustüre Geld und Wertgegenstände. Jetzt sucht die Polizei nach dem falschen Polizeibeamten. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa/Illustration

Inning - Über das Telefon wird eine Frau aus Inning am Dienstag dazu gebracht, eine hohe Summe Bargeld an Unbekannte zu übergeben. Das geschieht an der Haustüre in der Sonnenstraße. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Er ist etwa 40 Jahre alt und hat schwarze Haare.

Am Dienstagnachmittag fiel eine 79-jährige Frau aus Inning auf eine perfide Betrugsmasche herein: Die Seniorin erhielt einen sogenannten Schockanruf. Ihr wurde durch einen angeblichen Polizeibeamten mitgeteilt, dass ihre Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur durch Zahlung einer hohen Kaution eine Haftstrafe verhindert werden könne. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord erklärt, setzte der Anrufer sein Opfer derart unter Druck, dass die Seniorin in der Folge Ersparnisse in Höhe eines fünfstelligen Bargeldbetrages, Gold und Schmuck an einen Unbekannten übergab, der an ihrer Haustür in Inning erschien.



Wer hat am Dienstagnachmittag in Inning etwas beobachtet?

Die Übergabe fand gegen 15.30 Uhr in der Sonnenstraße statt. Der Abholer hatte schwarze, nackenlange und lockige Haare, er war schlank, etwa 1,75 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, diese bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120 zu melden.

Die Polizei wird nicht müde, Bürgerinnen und Bürger vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zu warnen. Immer noch fallen vor allem ältere Mitmenschen auf die perfiden Lügengeschichten, die ihnen am Telefon aufgetischt werden, herein. „Sprechen Sie mit ihren Angehörigen, Freunden und Nachbarn über dieses Phänomen!“, lautet der Appell der Polizei. Sie rät zu einem gesunden Misstrauen und einfach aufzulegen, wenn der Anrufer Druck macht. Die echte Polizei fordere im Rahmen von Ermittlungen niemals Geld, deshalb sollten niemals Wertgegenstände an Unbekannte übergeben werden. Wenn ein Anrufer dies fordere, sollte dies stets mit Familienangehörigen oder nahestehenden Personen besprochen werden. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord: www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/006490/index.html. (kb)