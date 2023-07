Polizei sucht Unfallflüchtige von Gilching und Gauting

Gilching/Gauting - Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei Gauting und sucht Zeugen der Vorfälle in Gilching und Gauting.

Die erste ist bereits am Donnerstag, 13. Juli, gegen 21.45 Uhr passiert. Ein 76-jähriger Gilchinger wurde in der Bräuhausgasse auf einen lauten Knall aufmerksam. Als er zu seinem zuvor dort abgestellten Pkw zurückkam, bemerkte er eine große Delle am linken vorderen Kotflügel.

In der Bräuhausgasse in Gilching ist ein lauter Knall zu hören

Da sich der Unfallverursacher unverzüglich vom Ort des Geschehens entfernte, kann der 76-jährige Fahrzeughalter keine näheren Angaben zum Fahrzeug machen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich laut Polizei am Samstag, 15. Juli, gegen 9 Uhr. Ein 34-jähriger Gilchinger stellte seinen grauen Porsche auf den Parkflächen am August-Hörmann-Platz ab. Als er gegen 10.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Kratzer an der Frontstoßstange fest. Lackanhaftungen vom Unfallverursacher waren nicht vorhanden. Der Unfallverursacher entfernte sich auch in diesem Fall von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer kann zu den Unfällen in Gauting und Gilching Angaben machen?

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 zu melden. (kb)