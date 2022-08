Polizei sucht Unfallverursacher von Tutzing

© David Inderlied/dpa/Illustration

Tutzing - In der Waxensteinstraße in Tutzing wird ein Fahrzeug angefahren. Es entsteht Sachschaden am Heck. Wer kann Angaben machen?

In der Zeit vom 15. August, 14 Uhr und 16. August, 8 Uhr, wurde ein in der Waxensteinstraße in Tutzing abgestellter grauer Pkw, Ford, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Schaden am Heck beträgt laut Polizei rund 1.000 Euro.

Zeugen bitte bei der Polizei melden

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Unfallflucht sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)