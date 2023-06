Polizei sucht weißes Unfallfahrzeug von Tutzing

In Tutzing wird ein geparktes Fahrzeug angefahren © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Tutzing - Beim Wenden auf dem Parkplatz am Jachtclub in Tutzing fährt eine unbekannte Person einen Pkw an. Wer kann Angaben machen?

Am Sonntag, 4. Juni, gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie auf dem Parkplatz des Jachtclubs Tutzing, Lindenallee 1, in Tutzing ein weißer Pkw beim Wenden einen dort geparkten Opel anfuhr. Danach fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zusammenstoß in Tutzing für Zeugen deutlich hörbar

Der Anstoß war nach Aussagen des Zeugen deutlich hörbar. Leider konnte der Zeuge das Kennzeichen nicht ablesen. Daher sucht die Polizei Starnberg Zeugen dieser Unfallflucht, diese sollen sich bitte bei der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, melden. Der Schaden an dem Pkw hinten links beträgt rund 1.000 Euro. (kb)