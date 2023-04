Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Unterzeismering

Die Polizei in Starnberg sucht eine unfallflüchtige Person, die in Tutzing-Unterzeismering ein Verkehrsschild umgefahren hat. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Tutzing - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Tutzing-Unterzeismering. Dort hat eine unbekannte Person am Ostersamstag ein Verkehrszeichen umgefahren.

Eine Anwohnerin hörte zwischen 21 und 22 Uhr vor ihrem Anwesen in der Diemendorfer Straße einen Knall, berichtet die Polizei. Als sie nach draußen ging, sah sie nur noch einen Pkw wegfahren. Erst am nächsten Tag stellte sie fest, dass an der Stelle ein Verkehrszeichen umgefahren worden war.

Zeugen bitte bei der Polizei in Starnberg melden

Der Schaden am Verkehrszeichen beträgt etwa 500 Euro. Zeugen der Unfallflucht sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)