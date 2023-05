Polizei überführt Pferdeschänder von Starnberg

Der im März in Gauting-Unterbrunn festgenommene Mann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Pferdeschänder von Starnberg und Gilching. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Landkreis - Er vergeht sich in Starnberg und Gilching an Pferden. Nach einer DNA-Übereinstimmung überführt die Polizeiinspektion Gauting den 49-jährigen Täter.

Seit dem gestrigen Mittwoch liegt das gerichtsverwertbare Ergebnis per DNA-Abgleichs vor, erklärt die Polizeiinspektion Gauting in einer Pressemitteilung. Es bestätigt, dass der am 6. März auf dem Pferdehof in Gauting-Unterbrunn festgenommene 49-jährige Mann aus Germering der gesuchte Pferdeschänder ist. Er hatte sich unter anderem im Oktober 2022 an einem Pferd in Starnberg-Mamhofen vergangen.

Bei dieser Tat in Mamhofen erwischte die Pferdebesitzerin den Täter in flagranti, als sie zufällig auf die Liveübertragung der Kamera von der Koppel schaute. Wie bereits berichet, hat die Pferdebesitzerin den Mann bei der Tatausführung über ein Mikrofon der Kamera direkt angesprochen. Daraufhin habe der Unbekannte von dem Tier abgelassen und sei in Richtung Staatsstraße 2069 zwischen Starnberg nach Gilching geflüchtet.

DNA-Abgleich von Starnberger Täter und von Spur am Tatort stimmen überein

Die sachbearbeitende Kollegin von der Polizeiinspektion Starnberg hatte am 6. März durch eine das misshandelte Pferd behandelnde Tierärztin eine DNA-Spur des Täters sichern können. Diese DNA-Spur wurde beim Landeskriminalamt mit der DNA des 49-Jährigen abgeglichen, nachdem dieser nach seiner Festnahme in Unterbrunn auch eine DNA-Probe abgeben musste.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der 49-Jährige, der als Gärtner arbeitet, auch die Person, die auf verschiedenen Pferdehöfen unter anderem in Gilching und im Starnberger Bereich des Öfteren in der Nacht gesichtet wurde beziehungsweise dort ihr Unwesen getrieben hat. Nach seiner Festnahme in Unterbrunn wurden keine weiteren Vorfälle bezüglich eines Pferdeschänders in den Landkreisen Starnberg und Weilheim bekannt, so die Polizei. Somit dürfte der Ermittlungserfolg auch für entsprechende Beruhigung bei den Pferdebesitzer in der Region sorgen. (kb)