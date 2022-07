Polizei verwarnt zehn Radfahrer bei Verkehrskontrolle in Starnberg

Die Polizei kontrolliert Radfahrer und Radfahrerinnen in Starnberg. Einer davon muss sogar zum Verkehrsunterricht. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Starnberg - Die Polizei führt in Starnberg eine Kontrolle von Radfahrern und Radfahrerinnen durch. Viele müssen ein Verwarnungsgeld bezahlen. Eine Person muss sogar zum Verkehrsunterricht.

Am Samstag, zwischen 13.12 und 14.55 Uhr, wurde in Starnberg, Ortsteil Percha, eine Radfahrer-Kontrolle durchgeführt. Dabei wurde von einer Streife der Polizei Starnberg der Kreuzungsbereich Würmstraße - Berger Straße - Buchhofstraße überwacht. Hier mussten von der Streife elf Radfahrende geahndet werden. Zehn fuhren verbotswidrig auf dem Gehweg, was ihnen ein Verwarnungsgeld von 55 Euro kostete. Ein Radfahrer überfuhr die dortige Ampel bei Rot, er muss mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen. Ein Radfahrer war trotz Belehrung so uneinsichtig, dass er durch die Polizei zu einem Verkehrsunterricht vorgeladen wird. Es war auffällig, dass zehn Personen aus München kamen und nur eine aus Starnberg kam.

In Starnberg mit dem Rad auf dem Gehweg gefahren

Da das verbotswidrige Benutzen des Gehweges oder auch die Benutzung der Straße durch Radfahrende, obwohl ein benutzungspflichtiger Radweg vorhanden ist, überhandgenommen hat, wird die Polizei Starnberg im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt Fahrradkontrollen durchführen. (kb)