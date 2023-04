Polizei will Videoaufnahmen an Tutzinger Tankstelle auswerten

Die Polizei sucht nach einer unfallflüchtigen Person, die an der Shell-Tankstelle in Tutzing einen Pkw angefahren hat. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Tutzing - Während eine 19-jährige Autofahrerin in Tutzing tankt, wird ihr Pkw angefahren. Jetzt sucht die Polizei die unfallflüchtige Person.

Während eines Tankvorganges an der Shell-Tankstelle in der Hauptstraße in Tutzing wurde am Donnerstag, 13. April, um 14 Uhr der Pkw der Autofahrerin aus Tutzing am linken Außenspiegel angefahren.

Unfallflucht an Tutzinger Tankstelle

Der Verursacher, ein roter Pkw, fuhr laut Polizei einfach weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Pkw beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei muss nun versuchen, anhand der Videoaufnahmen den Verursacher zu ermitteln. (kb)