Polizei wird von randalierenden Männern in Starnberg getreten und beschimpft

In der Gautinger Straße in Starnberg randalieren Männer unter Alkoholeinfluss. Die Polizei greift ein. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Starnberg - Samstagnacht sind in Starnberg grölende und randalierende Männer unterwegs. Die Polizei greift ein. Es kommt zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde die Polizeiinspektion Starnberg über grölende und randalierende Männer in der Gautinger Straße informiert. Als eine uniformierte Polizeistreife eintraf, konnte eine Gruppe von sieben Männern festgestellt werden. Auf Ansprache hielt die Gruppe, bis auf zwei Männer, an. Bei einer erneuten Aufforderung anzuhalten blieb einer der Männer stehen und der zweite begann wegzurennen.

Polizeibeamte nehmen die Verfolgung auf und werden von Männern getreten und beleidigt

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann nach einem kurzem Sprint einholen und mit Hilfe von unmittelbaren Zwang zu Boden bringen. Der Mann wehrte sich, trat mit seinen Füßen um sich und beleidigte die Polizisten. Während der Fesselung kam ein Teil der Gruppe auf die Beamten zu und versuchte diese an der Diensthandlung zu stören – sie brüllten die Beamten lautstark an und gingen immer wieder bedrohlich auf sie zu.

Weitere Streife wird zum Einsatzort geholt

Nur durch die Androhung von weiteren Einsatzmitteln konnten diese auf Abstand gehalten werden. Durch eine weitere eingetroffene Streife konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und die Personalien aller anwesenden Personen festgestellt werden. Trotz der körperlichen Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Die gefesselte Person wurde zur Dienststelle verbracht. Ein dort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Über 1,6 Promille Alkohol im Blut

Bei einer näheren Besichtigung der Einsatzörtlichkeit konnte laut Polizei eine Vielzahl an Sachbeschädigungen im nahen Umfeld festgestellt werden, für welche sich die Gruppe nun verantworten muss. Gegen den Hauptaggressor wird des Weiteren wegen Widerstand sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, der versuchten Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Auch gegen die Männer, welche versucht hatten die Polizeibeamten von der Fesselung abzuhalten, wird ein Strafverfahren eingeleitet. (kb)