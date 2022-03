Polizeikontrollen zum Faschingsendspurt in Gauting

Verkehrskontrollen führte die Polizei Gauting am Faschingsdienstag durch und zog zwei Autofahrer aus dem Verkehr. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Gauting - Zum Faschingsendspurt führte die Polizei Gauting Verkehrskontrollen durch. Die Beamten zogen zwei Autofahrer aus dem Verkehr.

Am gestrigen Faschingsdienstag Abend wurden in Gauting mehrere Verkehrskontrollen durch Streifenfahrzeuge der Gautinger Polizei vorgenommen. Dabei wurde um kurz vor 24 Uhr ein 19-jähriger Kfz-Mechatroniker mit seinem 3-er BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. An seinem Fahrzeug schliff die Rad-/Reifenkombination an den beiden hinteren Kotflügeln an der Hinterachse. Das was laut Polizei am deutlichen Gummiabrieb an den Kotflügeln erkennbar und an den stark erhitzten hinteren Reifen.

Fahrzeug wird von der Polizei Gauting sichergestellt

Zudem waren die Reifenmaße nicht mehr ablesbar und der montierte Heckspoiler war nicht im Fahrzeugschein eingetragen. Diese Mängel führten zu einem sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der BMW wurde daher im Anschluss sichergestellt und wird heute einer amtlichen anerkannten Prüforganisation vorgeführt.

Alkoholisierter Autofahrer aus Inning muss Führerschein abgeben

Rund zwei Stunden vorher wurde der Fahrer eines VW-Buses beim Gut Hüll einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 34-jährige Mann aus Inning leicht nach Alkohol roch, führten die Streifenbeamten einen Alkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen gerichtsverwertbaren Blutalkoholkonzentrationswert von 0,64 Promille. Der Inninger muss daher in der Folge mit 500 Euro Bußgeld, 2 Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.