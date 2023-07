Polizeiorchester spielt in Andechs ein facettenreiches Programm

„Klangvirtuos berührend“ lautet der Titel des Benefizkonzerts der Polizeiorchesters Bayern in Andechs. © POB/Tobias Epp

Andechs – Am Samstag, 22. Juli, 19.30 Uhr laden der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher, und die Kreisrätin und Polizeihauptkommissarin Christiane Feichtmeier zu einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in den Florianstadl des Klosters Andechs ein. Der Erlös kommt der Bayerischen Polizeistiftung zugute.

Das Polizeiorchester Bayern beginnt das Konzert in Andechs mit den heroischen Klängen der Olympic Fanfare von John Williams. Anschließend erklingt die Ouvertüre zur Oper Carmen, ehe die Mezzosopranistin Margarete Joswig die berühmte Arie Habanera intoniert. Das Blasorchester der Bayerischen Polizei begleitet Margarete Joswigs farbenreichen Gesang auch bei Les tringles des sistres tintaient und der Arie Seguidilla und zeigt, warum die Oper Carmen zu den Meisterwerken ihrer Gattung gehört. Mit Philip Sparkes viersätziger Suite Dance Movements steht zudem ein facettenreiches und lebendiges Highlight der sinfonischen Blasor-chesterliteratur auf dem Programm. Nach der Pause nimmt das Orchester die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem US-Marsch The Stars and Stripes forever sowie der Filmmusik aus Star Wars mit auf eine Reise zu den Sternen. Edith Piafs La Vie En Rose und C’est magnifique von Cole Porter bringen danach schwärmerische Musik aus Frankreich in den Konzertsaal. Das Medley Big Band Bash hält als krönenden Schluss ein Best of der Big-Band-Klänge der Zwanzigerjahre bereit.



Benefizkonzert in Andechs für erheblich verletzte Polizistinnen und Polizisten

Die professionellen und motivierten Polizistinnen und Polizisten sorgen täglich dafür, das Leben für alle sicher zu machen. Dabei geraten sie in gefährliche Situationen. 2022 wurden bayernweit 2.967 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz verletzt, 22 davon schwer. Herauszuheben ist ein Vorfall vom 17. Mai, bei dem ein Mann einen „Molotowcocktail“ auf Beamte der Polizeiinspektion Starnberg und der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geworfen hatte. Die Polizisten blieben unverletzt, gegen den Täter wurde ein Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.



Mit den Einnahmen des Benefizkonzerts soll die Arbeit der Bayerischen Polizeistiftung unterstützt werden, die Polizistinnen und Polizisten hilft, die im Dienst erheblich verletzt wurden. Karten zu 25 Euro können bei München Ticket erworben werden. (www.polizeiorchester-bayern.de) (kb)