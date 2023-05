Polizist mit Herz rettet in Gauting eine Katze

Polizeiobermeister Stephan Brand aus Gauting ist Retter in der Not. In der Gartenpromenade holt er eine Katze vom Baum. © Polizei Gauting

Gauting - Die Polizei, dein Freund und Helfer. Dieser Werbeslogan bewahrheitet sich am Mittwochnachmittag in Gauting. Eine 67-Jährige ruft die Beamten, nachdem die Katze des Nachbarn stundenlang miauend auf einem Baum sitzt.

Die Gautinger Polizei wurde zu einem tierischen Einsatz in die Gartenpromenade in Gauting gerufen. Eine 67-Anwohnerin hatte dort am Morgen im Garten des Nachbarn, der derzeit nicht zu Hause ist, eine miauende Katze hoch oben auf einem Baum gesehen.

Im dritten Anlauf gelingt Polizeiobermeister Stephan Brand aus Gauting die Rettung

Als die Katze gegen 14.30 Uhr immer noch auf dem Baum saß und ihr mehrere Anläufe misslungen waren, wieder herunterzukommen, verständigte die Frau die örtliche Polizeiinspektion und bat um Hilfe. Die Gautinger Polizisten fackelten nach ihrem Eintreffen nicht lange und nutzten eine im Garten liegende ausklappbare Leiter, um sich der Katze nähern zu können. Polizeiobermeister Stephan Brand gelang es im dritten Anlauf, die Leiter so zu platzieren, dass ihm in vier Meter Höhe ein direkter Zugriff auf die Katze gelang.

Retter aus Gauting bekommt einen Kratzer ab

Nach anfänglichem Widerstand, den sie durch einen nachhaltigen Kratzer in den Unterarm des Gautinger Polizisten zum Ausdruck brachte, erkannte sie ihre ausweglose Situation und nahm die Hilfe ihres Retters an. Kaum war der Boden erreicht, flüchtete sie in unbekannte Richtung. (kb)