Lebensrette Maßnahmen waren notwendig

Polizisten retten 32-Jährigen vor dem Ertrinken und erhalten Leistungsnadel der DLRG

Die beiden Polizeibeamten Simon Scholz (3 v. l.) und Kai Motschmann (2. v. r.) werden von der DLRG für ihre Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr geehrt. Armin Sandner (l.) vom Landesverband der DLRG darf die Urkunden und Leistungsnadeln im Beisein des Ortsvorstands der DLRG Walter Kohlenz (2. v. l.) und seinem Stellvertreter Eckart von der Gönne (r.) übergeben. © Lisa Livancic

Possenhofen - Es ist ein ganz besonderer Tag für Polizeihauptkommissar Kai Motschmann und seinen Kollegen Polizeihauptmeister Simon Scholz. Für ihren tapferen und lebensrettenden Einsatz im Mai letzten Jahres bekommen die beiden am vergangenen Samstag eine Ehrung von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verliehen.

Zu dem Einsatz kam es, als ein junges Pärchen aus Essen mit einem Boot auf dem Starnberger See unterwegs war. Auf der Höhe von Niederpöcking rund 300 Meter vom Ufer entfernt passierte das Unglück: Der Hund des Pärchens springt ins Wasser und kommt aus eigener Kraft nicht mehr ins Boot, weshalb sich der 32-jährige Mann entschließt, selbst in das elf Grad kalte Wasser zu springen. „Bei einem ungeübten Kälteschwimmer verkrampft sich die Muskulatur bei elf Grad sofort, weshalb der Mann nicht mehr ins Boot kam“, erklärt Walter Kohlenz, Vorsitzender der DLRG Pöcking-Starnberg. Was oft falsch dargestellt werde: Ertrinkende sind leise. Sie hätten keine Kraft zu schreien oder zu strampeln, erläutert Kohlenz weiter. So war es auch in diesem Fall: Der Mann war so geschwächt, dass er aus eigener Kraft nicht mehr schwimmen oder sich am Boot festhalten konnte. Seine 29-jährige Partnerin versuchte seinen Kopf über Wasser zu halten, nachdem sie Decken und Kissen vom Boot als Hilfe schon ins Wasser geschmissen hatte. „Wir waren in einiger Entfernung auf unserem Boot unterwegs. Durchs Fernglas konnte ich nur sehen, dass viele Sachen um ein Boot herumschwammen, was uns seltsam vorkam. Deshalb sind wir hingefahren“, erinnert sich Motschmann. Mithilfe eines Rettungsrings und der Heckplattform konnten die beiden Polizeibeamten dem Mann dann aus dem Wasser helfen. In der Zwischenzeit alarmierten sie die DLRG Pöcking-Starnberg, die sofort zur Hilfe kam, um den 32-Jährigen notfall-und intensivmedizinisch zu versorgen und an den Rettungsdient zu übergeben, der den Patienten in das nächstgelegene Krankenhaus brachte. „Der Mann war bei uns sogar kurzzeitig bewusstlos. Wäre die Polizei nicht da gewesen, hätte der Mann wahrscheinlich nicht überlebt“, erzählt Kohlenz.



Lebensrette Maßnahmen waren notwendig

„So ein Ereignis ist selbst für den Starnberger See ungewöhnlich. Normalerweise ist es nicht die Polizei, die die Rettung macht, aber hier war sie vor dem Rettungsdienst vor Ort und handelten lebensrettend“, erklärt der Ortsvorsitzende. Dies sei eine sehr außergewöhnliche Leistung, weshalb Kohlenz den Vorfall zwei Tage später direkt an den DLRG Landesverband meldete. Über ein Jahr später konnte die Ehrung nun verwirklicht werden und Armin Sandner, Pressesprecher des Landesverbands DLRG, übergab die Urkunde sowie eine Leistungsnadel der DLRG für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahran die beiden Polizisten. „Bei diesem Vorfall hatten wir Glück und es war ein Zufall, dass wir zur richtigen Zeit da waren. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit zu helfen“, so der Polizeihauptkommissar.



Motschmann hatte seinen letzten Arbeitstag

Aber nicht nur die Verleihung konnte am vergangenen Samstag gefeiert werden, sondern auch der letzte Arbeitstag Motschmanns, der nach 43 Jahren im Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand geht. „Wir möchten dir danken, dass du immer ein Ansprechpartner für uns warst und uns immer unterstützt hast“, sagt Eckart von der Gönna, stellvertretender Vorsitzender der DLRG Pöcking-Starnberg. Leider sei der neue Steg der DLRG Rettungsstation in Possenhofen zum Dienstende Motschmanns nicht rechtzeitig fertig geworden, erzählt von der Gönna. Die Stegplattform sei viel zu kurz und die Anlegemanöver sind besonders bei starkem Ostwind schwierig und gefährlich. Trotz des Baus einer neuen Station 2003 ist der Steg noch der alte. Mithilfe von Motschmann konnte die DLRG das Projekt nun aber wieder in Angriff nehmen und mit der Stadt München in Kontakt treten, der der Steg gehört. „Wir sind auf einem guten Weg, diesen Winter den Steg verlängert zu bekommen“, freut sich von der Gönna.



Wasserschutzinspektion ist sozusagen die Seestreife.

„All die Jahre waren schön, weil wir immer Hand in Hand gearbeitet haben“, bedankt sich der Polizeihauptkommissar bei den Kollegen der DLRG. „Ich genieße es auch bis zum letzten Tag das Privileg zu haben, hier auf dem See sein und arbeiten zu dürfen“, so der 60-Jährige weiter. Die Polizeiinspektion Starnberg hat das Spezialaufgabengebiet der Wasserschutzinspektion angegliedert. Um dieser beitreten zu dürfen, erfordert es eine sechswöchige Ausbildung zusätzlich zur normalen Polizeiausbildung. Zuerst darf man allerdings nur das kleine Boot fahren und erst nach über 200 Stunden Mitfahren auf dem großen Boot darf auch dieses bedient werden. „Ich habe das erst letzte Woche abgeschlossen“, erklärt der 40-Jährige Scholz, der bei seinem lebensrettenden Einsatz nur als Mitfahrer dabei war und das Boot selber noch nicht lenken durfte. Die Wasserschutzinspektion ist sozusagen die Seestreife. Sie prüft und kontrolliert Zulassungsvorschriften, den Abstand zum Ufer sowie die maximal zulässige Geschwindigkeit von 40 km/h. In sehr seltenen Fällen kommt es eben auch zu solchen lebensrettenden Aktionen. Zwar ist die Polizei dafür natürlich qualifiziert, aber normalerweise werden Polizei und DLRG bei solchen Einsätzen gleichzeitig alarmiert und so geht jeder seinen ursprünglichen Aufgaben nach. Umso besser, dass bei diesem Einsatz die beiden Polizeibeamten hilfeleistend vor Ort waren.