Possenhofen: Blutspuren am Badesteg führten zu Vermisstensuche

Von: Alma Bucher

Die Einsatzkräfte der Wasserwacht suchten den See nach einer eventuell vermissten Person ab. © Kreiswasserwacht Starnberg

Possenhofen - Am Dienstagabend um ca. 23.10 Uhr wurden Einsatzkräfte von Wasserwacht, DLRG und Feuerwehr zur Unterstützung bei einer Vermisstensuche in Possenhofen alarmiert. Bei der Polizei waren zuvor verdächtige Blutspuren am Steg 3 in Possenhofen gemeldet worden. Die hinzugezogene Polizeistreife ließ daraufhin die Wasserrettungskräfte alarmieren.

Mit einer Suchkette mit Booten wurde der Nahbereich am Ufer auf mögliche Personen unter Wasser abgesucht. Auch eine Flugdrohne wurde zum Einsatz gebracht. Kräfte der Feuerwehr leuchteten den Uferbereich aus und unterstützten die Suche an Land. In Abstimmung mit der Polizei wurde die Suche gegen 1 Uhr ergebnislos eingestellt.

Rettungseinsatz war richtig und wichtig

Die Blutspuren am Steg deuteten eher darauf hin, dass ein Angler seinen Fang direkt dort verarbeitet hatte. Dennoch war der Rettungseinsatz richtig und wichtig, da nicht auszuschließen war, dass doch eine Person verunglückt sein könnte.

Gegen 23.10 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte an den Starnberger See gerufen. © Kreiswasserwacht Starnberg

Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte der Wasserwachten Feldafing, Starnberg und Tutzing, die DLRG Possenhofen sowie der Feuerwehr Pöcking. (kb)