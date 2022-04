Preise gewinnen beim Osterradeln im Landkreis Starnberg

Teilen

Marie Makowka (Marketing, v.l.), Daniel Pichlmeier (Radverkehrsbeauftragter), Isabella Weber (Leiterin der Mobilitätsprojekte) und Melanie Widmann (Projektmanagement) bringen Ostersticker für das Osterradeln auf dem Kreisradwanderweg an. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - Wer dem Osterhasen schon immer mal auf der Spur sein wollte, sollte sich am Osterwochenende im Landkreis Starnberg aufs Radl schwingen. Das Landratsamt veranstaltet vom 16. bis 18. April das Osterradeln. Dabei kann man Preise gewinnen und mithelfen, die Radwegbeschilderung zu optimieren.

Bürgerinnen und Bürger können im Aktionszeitraum mit dem Fahrrad auf Ostersuche gehen und dabei am Ostergewinnspiel teilnehmen. Die Aktion gilt als Auftakt des Projekts „Optimierung der Radwegebeschilderung im Landkreis Starnberg“.

Startschuss mit Bürgermeistern, Bürgermeisterin und Landratsvertreter

Den Startschuss zum Osterradeln gibt am Karsamstag, den 16. April, um 10 Uhr ein Stellvertreter des Landrats gemeinsam mit Starnbergs Zweiter Bürgermeisterin Angelika Kammerl und Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux auf dem Kirchplatz in Starnberg. Gleichzeitig dazu startet auch Bürgermeister Michael Sturm auf dem Rathausparkplatz der Gemeinde Weßling in die Osteraktion.

Wer einen Ostersticker findet, nimmt an der Verlosung teil

Im Rahmen des Osterradelns werden auf ausgewählten Schildern des Kreisradwanderwegs im Landkreis Osterhasensticker angebracht, welche man finden muss. Um im Osterlostopf zu landen einfach ein Selfie mit dem Ostersticker machen, QR-Code scannen und Kontaktdaten sowie gegebenenfalls eine Meldung zur Optimierung der Radwegebeschilderung absenden. Mit jedem gefundenen Osterhasen wandert ein Los in den Lostopf.

Hauptgewinn ist ein GPS-Fahrradcomputer

Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Ostergoodie per Post. Außerdem werden unter allen Teilnehmenden drei Hauptgewinne verlost, die von Landrat Stefan Frey im Landratsamt Starnberg übergeben werden. Als erster Preis winkt ein GPS-Fahrradcomputer, als zweiten Preis gibt es eine Halbtages-Wanderung auf den Spuren von Sisi für zwei zu gewinnen. Der dritte Preis ist eine Große Rundfahrt mit der Seen Schifffahrt für zwei Personen. Zu jedem Preis gibt es tolles Fahrradzubehör und Leckereien.

Wanderungen auf den Spuren von Sisi und Rundfahrten auf dem Starnberger See

Die Aktion gilt als Auftakt des Projekts „Optimierung der radwegeweisenden Beschilderung“, welches in diesem Jahr unter Leitung des Radverkehrsbeauftragten im Landratsamt, Daniel Pichlmeier, angegangen werden soll. Ziel ist dabei die Aufwertung des bestehenden guten Radwegenetzes im gesamten Landkreis. „Ich hoffe daher auf eine Vielzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit vielen Anregungen zur Verbesserung der Radwegbeschilderung.“, so Pichlmeier.

Starten kann im Zeitraum vom 16. bis 18. April jeder überall und jederzeit im gesamten Landkreis. Weitere Informationen sind unter www.lk-starnberg.de/Osterradeln zu finden.