Pro und Contra zum Feuerwehrhaus in der Ortsmitte von Feldafing

Von: Petra Straub

Wird der Gaststätten-Anbau am alten Feldafinger Rathaus abgebrochen oder bleibt er bestehen? Die Bürgerentscheide werden es zeigen. © Petra Straub

Feldafing – Bleibt das Gebäude der Ratsstuben in der Feldafinger Ortsmitte als Treffpunkt bestehen oder wird auf dem Areal ein Feuerwehrhaus gebaut? Die Antwort auf die Frage gibt es höchstwahrscheinlich nach den Bürgerentscheiden am 16. Oktober. Vorab können sich Bürgerinnen und Bürger bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 28. September, 19 Uhr im Bürgersaal über die Argumente von Befürwortern und Gegnern beider Varianten informieren.

Bürgermeister Bernhard Sontheim wird als Initiator der Veranstaltung auf dem Podium die Ansicht der Gemeinde vertreten und Reinhard Anklam die der Gruppierung, die einen Bürgerentscheid auf den Weg gebracht hat. Aus Sorge, einen Versammlungsort und eine Begegnungsstätte für Vereine und Privatpersonen zu verlieren, gründete sich eine Initiative, die sich gegen die Baupläne der Gemeinde an diesem Ort richtet. Für sie ist der bestehende Treffpunkt an der Possenhofener Straße 5 alternativlos. Zahlreichen örtlichen Vereinen, die dort Versammlungen abhalten und Feiern durchführen, werde damit die Heimat genommen, so Anklam. Die Anhänger des Bürgerentscheids können sich im Ortszentrum auch kein modernes Feuerwehrhaus vorstellen, „im uralten Kern der Gemeinde“. Zahlreiche Gebäude in der unmittelbaren Nähe stehen unter Denkmalschutz, erläutert Anklam – das alte Rathaus, an das die Ratsstuben angebaut sind, die Villa Maffay, das Bäckereigebäude und die Kirche.



Stört ein Feuerwehrhaus-Neubau optisch in der Ortsmitte?

Alt und neu gestalterisch harmonisch zusammenzufügen, dafür gebe es viele Beispiele, kontert Sontheim. Er erinnert zudem an die Standortsuche für ein Feuerwehrhaus, mit der die Gemeinde seit 2017 betraut sei. Sieben mögliche Areale seien geprüft und fünf wegen ihrer Größen- und Besitzverhältnisse nicht weiterverfolgt worden. Es seien der Standort im Ortszentrum am alten Rathaus und einer an den Lipp-Wiesen übriggeblieben. Letzterer sei jedoch wegen der engen Zufahrt, der Lage in einem Wohngebiet und auf dem Grundstück kartierter Biotope ad acta gelegt worden, weil im Falle naturschutzrechtliche, wasserrechtliche und emissionsschutzrechtliche Aspekte hätten beachtet werden müssen. Das wiederum bedeute für ein Bebauungsplanverfahren mindestens eine Dauer von drei bis vier Jahre, so Sontheim.



Sieben Grundstücke werden für den Feuerwehrhaus-Standort geprüft

Den Vorwurf der Bürgerinitiative, nicht zeitig mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück begonnen zu haben und nun nicht rechtzeitig ein ausreichend großes Gebäude für das dringend benötigte Ersatzlöschfahrzeug zu haben, lässt Sontheim gelten. Doch er gibt zu bedenken, dass die Grundstücksverhältnisse zu einem früheren Zeitpunkt nicht anders gewesen wären.

Nun sei es so, dass der Betreiber des Restaurants in den Ratsstuben altersbedingt aufhöre und das Gasthaus für einen Weiterbetrieb für rund 700.000 Euro saniert werden müsste. Neben den sanitären Anlagen und der Küche müsse auch am Brandschutz erheblich nachgebessert werden, so Sontheim. „Das Geld dafür haben wir aktuell nicht“, gibt er zu bedenken und erklärt, dass die Gemeinde definitiv kein Restaurant bauen werde, sondern sich vielmehr ihren Pflichtaufgaben widme – der Sanierung der Turnhalle, des alten Rathauses und des Strandbads etwa.



Gibt es Alternativen zum Treffpunkt Ratsstuben in Feldafing?

Die Schützen, die aktuell in den Ratsstuben ihrem Vereinssport nachgehen, könnten auch im neuen Feuerwehrhaus Räume bekommen, sagt Sontheim. Denn das Gebäude solle ganz unterkellert werden. Zudem gebe es bereits einen Gemeinderatsbeschluss, der besage, dass die Schützen im alten Feuerwehrhaus unterkommen können. Doch dies sei „keine Dauerlösung“.



Die Initiatoren des Bürgerentscheids befürchten, dass die öffentlichen Parkplätze an dem Gelände an der Possenhofener Straße im Zuge eines Feuerwehrhausbaus verschwinden. Dem widerspricht Sontheim. Das Argument, dass sich durch die nächtlichen Einsätze der Feuerwehr die Hotelgäste im Ortszentrum gestört fühlen könnten, begegnet er mit der Einschätzung, dass sich diese in Feldafing in Grenzen hielten. Den Hinweis, dass es mit Aufgabe des Restaurant-Betriebs am alten Rathaus keine alternativen Treffpunkte im Ort gibt, lässt er nicht gelten. Er zählt weitere Gastronomiebetriebe in Feldafing auf, in denen sowohl die Bürgerschaft als auch die Vereine zusammenkommen könnten. Zudem erwähnt er das TSV-Heim, das von Mitgliedern auch für Versammlungen anderer Vereine genutzt werden könne.



Am 16. Oktober treffen Bürgerinnen und Bürger aus Feldafing eine Entscheidung

Bürgerinnen und Bürger haben am 16. Oktober die Möglichkeit, dem Bürgerentscheid 1 zuzustimmen, bei dem es sich um einen Ratsentscheid handelt, oder dem Bürgerentscheid 2, bei dem es um das von Bürgerinnen und Bürgern initiierte Begehren geht.

Die Frage lautet beim Ratsentscheid (Bürgerentscheid 1): „Sind Sie dafür, dass auf dem Grundstück Possenhofener Straße 5 im Rahmen der gemeindlichen Pflichtaufgaben anstelle der Gaststätte Ratsstuben Feldafing das neue gemeindliche Feuerwehrhaus geplant und gebaut wird?“, die beim Bürgerentscheid 2 „Sind Sie dafür, dass die Gaststätte Ratsstuben Feldafing und notwendige Nebengebäude in seiner Funktion als Gaststätte und Veranstaltungsort dauerhaft erhalten bleibt, insbesondere nicht abgerissen wird?“. Zudem gibt es eine Stichfrage, die bei zweifelhafter Abstimmung zum Tragen kommt. Sie lautet „Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten?“.