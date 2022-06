Profis der Polizei checken in Gauting 140 Motorräder

Fahrzeugmängel an Motorrädern spüren Polizisten in Gauting bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle auf. © Polizei

Gauting - Motorradlärm ist Bürgerinnen und Bürgern von Gauting ein Dorn im Auge. Jetzt hat die Polizei reagiert und sich für eine breit angelegte Kontrolle Fachkräfte vom Präsidium Oberbayern Nord geholt.

Immer wieder gehen bei der Gautinger Polizei Beschwerden von Anwohnern wegen Motorradfahrern ein, die laut Mitteilung der Beschwerdeführer mit zu lauten Auspuffanlagen durch das Würmtal in Richtung Starnberg beziehungsweise ins Fünfseenland unterwegs sind. Gerne testen sie dabei insbesondere nach dem Ortsschild ihre Sportgeräte in Sachen Geschwindigkeit aus. Um diesen Beschwerden nachzugehen, forderte die Gautinger Polizei am Pfingstmontag personelle fachkundige Unterstützung durch die sogenannte Motorradkontrollgruppe des Präsidiums Oberbayern Nord an, um mit entsprechender Manpower in ihrem Zuständigkeitsbereich eine stationäre Kontrollstelle speziell für durchfahrende Motorräder einrichten zu können.

Vier Motorräder sind zu laut

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr wurden insgesamt 140 Motorradfahrer mit Maschinen über 600 Kubik einer sehr gründlichen Inaugenscheinnahme ihrer Maschinen durch speziell geschulte Polizisten unterzogen. Dabei wurden insgesamt vier Motorräder wegen zu lauter Geräuschemission beanstandet, was bei allen vier Maschinen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Des Weiteren wurden vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des nicht vorschriftsmäßigen Anbringens von Kennzeichen gefertigt.

Motorradfahrer müssen wegen Fahrzeugmängeln zur Polizei

Vier Motorradfahrer müssen mit ihren Maschinen wegen sonstiger Fahrzeugmängel nochmals bei der Polizei vorstellig werden. Die Gesamtbeanstandungsquote bei allen kontrollierten Motorrädern betrug demnach acht Prozent.

140 Motorräder nehmen die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Gauting in Augenschein. © Polizei

Die Resonanz bei den Motorradfahrenden reichte von „Schikane“ und „Wegelagerei“, was laut Polizei auch daran lag, dass ein Teil der Kontrollierten direkt aus Gauting kam und bereits nach wenigen Metern ein Kontrolle unterzogen wurde, bis zu löblichen Worten einer mehrmals angesprochenen „menschlichen Kontrolle“. (kb)