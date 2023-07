Prominente Schwimmer bei Überquerung des Starnberger Sees

75 Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich für die Überquerung des Starnberger Sees angemeldet. Es gibt eine Warteliste. © panthermedia

Starnberg - Die 75 Plätze für die schwimmende Überquerung des Starnberger Sees mit prominenter Begleitung am 23. Juli sind bereits vergeben. Doch es gibt eine Warteliste.

Die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg mbH (gwt) organisiert die Veranstaltung alljährlich, bei der eine 2,4 Kilometer lange Strecke von Leoni nach Niederpöcking zurückgelegt wird. Wer will, kann sich noch für die Warteliste melden. Neben dem Sport steht diesmal der gute Zweck im Vordergrund: es werden Spenden für die Stiftung „Deutschland schwimmt“ gesammelt. Auch dabei: der Stiftungsgründer und ehemalige Nationalschwimmer Alexander Gallitz.

Nationalschwimmer Alexander Gallitz und Weltmeister Christian Tröger sind dabei

Diesmal könnten neue Bestzeiten für die Strecke erreicht werden. Am Start ist nicht nur der ehemalige Profi-Schwimmer und Stiftungsgründer Alexander Gallitz, sondern auch Christian Tröger, der als Schwimmer zweimal Weltmeister wurde und bei Olympia drei Bronzemedaillen holte. Mit echten Profis am Start zu stehen, könnte die angemeldeten Freizeitsportlerinnen und -sportler zusätzlich motivieren, soll aber niemand unter Stress setzen. Jede und jeder darf die knapp zweieinhalb Kilometer im eigenen Tempo schwimmen, wie immer begleitet die Wasserwacht alle Teilnehmenden – die diesmal zusätzlich mit einer eigenen Boje schwimmen, um im Wasser besser sichtbar zu sein.

„Deutschland schwimmt“ fördert Schwimmunterricht für Kinder

Die Stiftung „Deutschland schwimmt“ von Alexander Gallitz hat sich das Ziel gesetzt, möglichst viele Kinder zu sicheren Schwimmern zu machen und ihnen das richtige Verhalten am und im Wasser beizubringen. Dies bezieht sich ausdrücklich auf alle Kinder, wichtig sind der Stiftung vor allem Heranwachsende, die durch körperliche, geistige oder soziale Beeinträchtigungen eingeschränkt sind. Die Cross’n Chill-Teilnehmerinnen und -teilnehmer konnten bereits bei der Anmeldung zusätzlich zu ihrem Startgeld einen Betrag an die Stiftung spenden.

Am Starnberger See am Start ist nicht nur der ehemalige Profi-Schwimmer und Stiftungsgründer Alexander Gallitz, sondern auch Christian Tröger (Foto), der als Schwimmer zweimal Weltmeister wurde und bei Olympia drei Bronzemedaillen holte. © Christian Tröger

Wie immer findet die Seeüberquerung einen würdigen Abschluss im Park des La Villa, wo zeitgleich das Sommerfest stattfindet und die angekommenen Wassersportlerinnen und -sportler gebührend gefeiert werden. La Villa spendet mit jedem verkauften Cocktail einen Betrag an „Deutschland schwimmt“. Wer den See zügig überquert hat, darf auf tolle Preise hoffen, darunter jeweils ein Schwimmtraining mit Alexander Gallitz und Christian Tröger. Die engagierte Künstlerin Indi Herbst aus Starnberg bietet eines ihrer Bilder zum Verkauf, von dem 40 Prozent des Erlöses an die Stiftung gehen. Selbstverständlich sind wieder noch zahlreiche weitere Partner dabei, die das Event zu einem unvergesslichen Sommerhighlight machen!

Ersatztermin der schwimmenden Überquerung des Starnberger Sees im September

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt. Ersatztermin wäre der 19. September. „Cross’n Chill ist eine der beliebtesten Sommerveranstaltungen der gwt, wir hoffen sehr auf Sonnenschein und sind uns sicher, dass die Stimmung auch in diesem Jahr wieder fantastisch wird“, erklärt Organisatorin und gwt-Mitarbeiterin Isabell Bauch. Wer gerne einmal dabei wäre, aber diesmal keinen Startplatz bekommen hat, lässt sich am besten direkt nach der Veranstaltung bei Isabell Bauch fürs nächste Jahr vormerken. (kb)