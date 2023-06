Den Apothekern im Landkreis reicht es!

Protest am heutigen Mittwoch

Von Alma Bucher

Landkreis – Es ist ein drastischer Schritt. Doch die Apotheker sehen mittlerweile keinen anderen Weg mehr. Sie streiken - heute, am 14. Juni, werden landkreisweit die Apotheken geschlossen bleiben.

„Die Apotheken protestieren gegen die Sparmaßnahmen der Politik, um auch in Zukunft im Interesse des Patienten eine hochwertige und flächendeckende Arzneimittelversorgung sichern zu können“, sagte der Starnberger Apotheker Sebastian Baehs. Seine Kollegen aus der Stadt, unter anderem Ludwig Graf (Ludwigs Apotheke), Edeltraud Priller (Olympia Apotheke) und Raphael Felber (Raphael Apotheke), und auch aus dem gesamten Landkreis schließen am heutigen Mittwoch ihre Apotheken. „Das ist wichtig und richtig!“, betonte Baehs bei einem Gespräch auf dem Kirchplatz. Apotheken seien für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln verantwortlich. „Die Politik muss auch entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, dass wir dieser Aufgabe nachkommen können“, so der Pharmazeut. Jedoch sind laut Baehs die Rahmenbedingungen in der Branche mittlerweile so schlecht, dass man keinen anderen Weg sehe. Auch die gestiegene Arbeitsbelastung der Apotheker führte Baehs an. Aktuell sind über 500 Arzneimittel von einem Lieferengpass betroffen. „Wir bringen die Lösungen, investieren viel Zeit und Geld und werden am Ende noch dafür bestraft.“



Weniger Bürokratie & einfachere Medikamentenvergabe

Die Apotheker des Landkreises fordern, dass die Abgaberegeln von der Politik erleichtert werden. Es muss leichter auf andere Medikamente umgestiegen werden können, wenn Verordnete nicht lieferbar sind, ohne befürchten zu müssen, in Regress genommen zu werden. Honorare müssen steigen und die Bürokratie muss abgebaut werden!



Ändert sich nichts, wird es vielleicht die eine oder andere Apotheke im Landkreis zukünftig nicht mehr geben.