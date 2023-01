Psychisch auffälliger Mann randaliert vor Bahnhof in Starnberg

Von: Petra Straub

Beamte der Polizei sind am Bahnhof am See in Starnberg im Einsatz. Dort randaliert ein psychisch auffälliger 28-jähriger Mann. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein Mann zertritt seine Gehstützen und legt sich anschließend auf die Straße. Mehrere Passanten am Starnberger Bahnhof am See beobachten dies und wählen den Polizeinotruf 110.

Ein psychisch auffälliger Mann randalierte laut Polizeiinspektion Starnberg am Samstagmittag vor dem Bahnhof See in Starnberg. Der Mann habe seine Gehstützen zertreten und sich anschließend auf die Straße gelegt.

28-jähriger Mann aus Augsburg gibt in Starnberg an, angefahren und bestohlen worden zu sein

Gegenüber der verständigten Streifenbesatzung äußerte der 28-Jährige aus Augsburg, dass er angefahren und bestohlen wurde, was durch die anwesenden Zeugen widerlegt werden konnte. Der Mann führte neben seinen persönlichen Sachen auch einen fremden Rucksack und ein Paket mit sich, welches an eine andere Person adressiert ist. Die Ermittlungen dahingehenden sind noch nicht abgeschlossen.

Psychisch auffälliger Mann in Starnberg wird in Fachklinik gebracht

Aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands wurde der Mann in eine Fachklinik eingeliefert. (kb)