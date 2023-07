Qualitätsoffensive: Pilotprojekt für Kita-Kräfte des BRK Starnberg

Gut geschultes Personal

Landkreis - Die Leitungen von Kindertageseinrichtung des BRK-Kreisverbands Starnberg freuen sich über ihre Abschlusszertifikate der Henry-Dunant-Akademie. Sie hatten an der berufsbegleitenden Weiterbildung für Führungskräfte einer Kindertageseinrichtung teilgenommen.

Das Pilotmodell Führungskräfte-Entwicklungsprogramm „Kinder, Jugend und Familie“ wurde erfolgreich abgeschlossen. Trotz aller Freude war der Abschied auch ein wenig wehmütig: Die Leitungskräfte hatten den Kurs insgesamt als informativ sowie bereichernd erlebt: „Ich bin dankbar für die wertvolle Unterstützung, die ich hier ehrhalten habe.“ und „einige Inhalte konnte ich direkt in der Praxis umsetzen“. Das beste Kompliment für die Organisatoren war wohl die Bemerkung: „Schade, dass der Kurs schon vorbei ist, aber ich habe ihn schon weiterempfohlen. Die Leitungskräfte haben sich in 128 Seminarstunden, an zwei Hospitationstagen und mit einer Facharbeit für die Leitungsaufgaben weiterqualifiziert. Dabei haben sie sich mit Themen wie Sozialkompetenzen, Arbeits- und Tarifrecht, Gesprächsführung und Mitarbeiterführung sowie veränderten Anforderungen an die Kinderbetreuung beschäftigt. Ein neuer Kurs der Henry Dunant Bildungsakademie für Führungskräfte aller KiTa-Träger ist schon in Planung.

Weiterer Kurs der Henry Dunant Bildungsakademie ist geplant

Die nächste Weiterbildung der Henry-Dunant-Akademie im Bereich Kindertageseinrichtungen richtet sich an KiTa-Neulinge und erfahrene Mitarbeiter ohne passenden Berufsabschluss: Am 21.9 startet in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales die Ausbildung zur KiTa-Assistenzkraft. Der Kurs steht allen Interessierten offen. In 200 Unterrichtseinheiten können sich erwachsene Quereinsteiger berufsbegleitend zu Assistenzkräften ausbilden. Wer hier seine Leidenschaft für die Kinderbetreuung entdeckt, kann anschließend auch die Abschlüsse Ergänzungskraft und weiter Pädagogischen Fachkraft erwerben. Die Abschlüsse sind in allen bayerischen KiTas und im schulischen Ganztag anerkannt.

Informationsabend für Quereinsteiger am 18. Juli in Gauting

Mehr Informationen sind auf der Homepage unter www.henry-dunant-akademie.de zu finden oder erhalten am Infoabend für Quereinsteiger Auskunft. Der Infoabend findet am Dienstag, 18. Juli, im Mehrgenerationencampus im Saal Solferino in Gauting, Starnberger Straße 36 f um 17 Uhr statt. (kb)