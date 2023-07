„Kommt helfen“ lautet der Appell des BRK-Kreisverbands Starnberg

Quereinsteiger bei BRK-Bildungsangebot in Starnberg sehr erwünscht

Von: Petra Straub

In den Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis Starnberg wird dringend Personal gesucht. Der BRK-Kreisverband startet nun mit einer einzigartigen Bildungsoffensive, um die Not ein wenig zu lindern. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Starnberg - Wer beruflich etwas Neues ausprobieren, sich weiterbilden und im sozialen Bereich tätig sein möchte, der hat ab sofort beim BRK-Kreisverband beste Chancen, seine Wünsche zu realisieren. Denn in Starnberg startet derzeit eine einzigartige Bildungsoffensive in der Region, die nicht nur Fachkräfte für den Eigenbedarf rekrutieren soll.

BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang sagt bei einer Pressekonferenz, „die Staatsregierung schiebt nicht richtig an“, um dringend benötigtes Personal im sozialen Bereich zu finden. „Um für uns und die Region etwas zu tun“ habe der Kreisverband deshalb selbst die Initiative ergriffen und baue seit Jahresbeginn eine eigene Bildungseinrichtung auf, die sogenannte Henry Dunant Bildungsakademie, in der Erwachsene entsprechend ihrer Wünsche und Qualifikationen Basis- und Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten. Am 21. September startet in Starnberg ein erster Kurs für 15 angehende Assistenzkräfte in Kitas (Block A, 200 Unterrichtseinheiten). Die Ausbildung ist berufsbegleitend angelegt und findet je zu einem Drittel in Präsenz vor Ort, als virtuelle Veranstaltung online und mit Selbstlernphasen zuhause statt. Während der ein- bis vierjährigen Ausbildung ist es möglich, sofort in einer Kita oder im schulischen Ganztag zu arbeiten. Die Schulungen werden staatlich gefördert. Das BRK erhebt für Mitarbeitende keine Gebühren, die etwa für eine Assistenzkraft 2.250 Euro betragen.

Das Team des BRK Starnberg sucht Kita-Kräfte: (v.l.) Claudia Kobschätzky (stellvertretende Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie), Amelie von Wissmann (Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie) und Stefanie Hottarek, Leiterin der Henry Dunant Bildungsakademie. © Petra Straub

Mitte 2024 folgen darauf aufbauende Kurse für Kita-Ergänzungskräfte (ehemals Kinderpflegerin, Block B, 200 Unterrichtseinheiten) und Anfang 2024 für Pädagogische Fachkräfte (ehemals Erzieherin, Block C, 300 Unterrichtseinheiten). Alle Kurse wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie dem Staatsministerium für Frühpädagogik (IFP) entwickelt. Die Abschlüsse an der Henry Dunant Bildungsakademie sind in allen bayerischen Kindertageseinrichtungen und im schulischen Ganztag anerkannt.

BRK-Informationsabend am 18. Juli in Gauting

Wer mehr wissen möchte über diese und weitere Bildungsangebote, die es künftig für alle Bereich des BRK (Kinder, Jugend, Familie; Einsatzdienste, Senioren und Pflege; zentrale Dienste und Ehrenamt) geben soll, erhält beim Informationsabend am Dienstag, 18. Juli, 17 Uhr im BRK-Mehrgenerationen-Campus in Gauting Antworten auf alle Fragen.



„Kommt helfen“ lautet der Appell des BRK-Kreisverbands Starnberg

180.000 Betreuungsplätze an Kindertagesstätten will die bayerische Staatsregierung schaffen, so das beim Bildungsgipfel am 3. Juli geäußerte Ziel. Allein im Landkreis Starnberg fehlen laut Lang Fachkräfte für je 300 Krippen-, Hort- und Kindergartenplätze. Die Auslastung der Einrichtungen liege deshalb derzeit nur bei rund achtzig Prozent. Um dem zu begegnen, versucht der BRK-Kreisverband Personen dafür zu gewinnen, „die bereits da sind“, wie es Lang formuliert. Er hofft, dass das „Starnberger Modell“ Nachahmer findet, um das Problem des Fachkräftemangels in voller Breite in den Griff zu bekommen.

Es drohen mehr Kita-Schließzeiten und weniger Rettungswagen

Wie Lang betont, drohen bei konstantem Personalmangel weitere Kita-Schließzeiten und könne es auch sein, dass Rettungswagen ausfallen. Derzeit würden jedoch noch alle eingesetzt. „Kommt helfen“, appelliert er an alle, Werbung für die Jobs im sozialen Bereich zu machen sowie für die attraktiven Einstiegshilfen und Fortbildungen für Quereinsteiger und qualifiziertes Personal sowie deren Träger. Denn spätestens 2026 verschärft sich die Situation, wenn Eltern auch Anspruch auf Ganztagsbetreuung ihrer Schulkinder haben.

Kurse in Starnberg für die „stille Arbeitsmarktreserve“

Stefanie Hottarek, die Leiterin der Henry Dunant Bildungsakademie, erklärt die Vorteile der neuen Kurse. Sie seien „für die stille Arbeitsmarktreserve“ gedacht. Beispielsweise habe eine Mutter, die derzeit in der Gastronomie tätig sei, „schon immer den Traum gehabt, in einer Kinderbetreuungseinrichtung zu arbeiten“. Diese freue sich nun über das Bildungsangebot des BRK.

An Personen („hauptsächlich Frauen“) im Alter von 40 bis etwa 55 Jahre richte sich das berufsbegleitende Bildungsangebot, die sich beruflich neu orientieren möchten und sich nicht an den bestehenden Berufsfachschulen (mit Bildungsangeboten für junge Berufseinsteiger) unterrichten lassen möchten. Bei den BRK-Kursen werde das Lernverhalten Erwachsener berücksichtigt, finden Präsenzkurse werk- und samstags statt und die virtuellen Unterrichtsstunden nachmittags. Die ersten 70 Referenten, die eine spezielle Ausbildung für derartige Kurse durchliefen, seien im Herbst 2022 fertiggeworden. Eine davon, eine ausgebildete Kita-Leiterin, wird beim BRK in Starnberg unterrichten. Im Seminarbereich im Schloss Garatshausen in Feldafing finden die Kurse statt, in dem sich ein Pflegeheim des BRK-Kreisverbands befindet. Und nach dem Umzug der Kreisgeschäftsstelle dann in den Räumen nahe der Autobahnauffahrt in Percha.



Das BRK will kein Personal von anderen Einrichtungen abwerben

Das Bildungsangebot ziele nicht darauf ab, Personal von anderen Einrichtungen abzuwerben, so Amelie von Wissmann, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie. Es sei vielmehr „passgenau konzipiert“, ergänzt Lang, um die Mangellage im Allgemeinen in den Griff zu bekommen und vielen Einrichtungen eine Überlebenschance zu geben. Eine Tagesmutter müsse in der Ausbildung zur Assistenzkraft durch ihre bereits vorhandenen Kenntnisse nur noch ein 40-stündiges Modul absolvieren, führt von Wissmann aus. Wird einer Erzieherin eine Assistenzkraft beigestellt, könne beispielsweise eine Mini-Kita mit zwölf Kindern betrieben werden.

Im Landkreis Starnberg wird dringend Personal für Kitas gesucht

Von Wissmanns Stellvertreterin Claudia Kobschätzky unterstreicht, wie wichtig es aufgrund der angespannten Personalsituation und der damit verbundenen Belastung der Kräfte ist, Mitarbeitende aktiv zu suchen. „Das Personal ist am Limit“, weiß sie. Mitarbeitende könnten nur durch zusätzliches Personal gehalten werden. Das sei beispielsweise durch Assistenzkräfte möglich. „Wir müssen helfende Hände reinbringen“, Elternteile könnten beispielsweise einspringen. Sogar bei der vergangenen Bürgermeister-Dienstbesprechung in Andechs sprach das Team vor, um die Kommunen für das Thema zu sensibilisieren und die hohen Fördergelder und Personalzuschüsse zu erläutern.

Fest steht bereits, dass am 4. Oktober die Fortbildung „Hauswirtschaftliche Präsenzkräfte startet, eine Qualifizierung für die Begleitung von Seniorinnen und Senioren in Hausgemeinschaften. Nähere Infos zu allen Bildungsangeboten der Henry Dunand Bildungsakademie sind unter henry-dunant-akademie.de zu finden.