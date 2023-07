Radfahrer erfasst in Gauting Fußgängerin auf Gehweg

Fußgängerin muss ins Krankenhaus

Gauting - Eine Fußgängerin verlässt in Gauting ein Geschäft und wird von einem Radfahrer zusammengefahren.

Zu einem heftigen Unfall zwischen einem 14-jährigen Radfahrer und einer 55-jährigen Fußgängerin kam es am Montag um kurz vor 13 Uhr auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße. Ein Schüler aus Gauting befuhr mit seinem Mountainbike und zwei Schulfreunden im Alter von 14 und 15 Jahren, die hinter ihm mit ihren Fahrrädern gefahren sind, verbotswidrig den Gehweg in der Bahnhofstraße in Richtung Hauptplatz. Nach dem Jugendzentrum und nach der Einfahrt zum großen Gautinger Parkplatz beim Don Bosco verließ die 55-jährige Fußgängerin gerade ein Bekleidungsgeschäft und trat auf den Gehweg, als der Schüler unvermittelt von rechts kam und sie erfasste.

Fußgängerin aus Tutzing wird von Radfahrer erfasst

Die aus Weilheim stammende Frau, die in Gauting arbeitet, stürzte durch die Wucht des Aufpralls mit dem Radfahrer zu Boden. Da sie nach der Kollision über Nackenschmerzen und Kopfweh klagte, wurde sie zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen rückenstabilisiert mittels Rettungswagen ins Starnberger Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Schüler wird nun ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem erwartet seine beiden Freunde ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro wegen verbotswidrigen Befahrens des Gehwegs. (kb)