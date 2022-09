Radfahrer fordern am Sonntag in Starnberg Rechte ein

Teilen

Am autofreien Sonntag im Landkreis Starnberg fordern Radfahrer bessere Bedingungen auf den Straßen. © Aktionsbündnis

Landkreis/Starnberg – Im Zuge der europäischen Mobilitätswoche finden im September in fast allen Gemeinden im Landkreis Starnberg Aktionen zum Radentscheid Bayern statt. Auftakt bildet am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr eine Film-Matinee im Starnberger Breitwand-Kino mit der Dokumentation „Bikes vs. Cars“, begleitet von einem Infostand am Starnberger Kirchplatz.

Anlässlich des autofreien Sonntags im Landkreis Starnberg lädt das lokale Aktionsbündnis zum Radentscheid Bayern am Sonntag ein. Der Film aus dem Jahr 2015 ist aktueller denn je und beschreibt die aus unserer fossilen Abhängigkeit resultierenden Konflikte in der Stadtplanung und das Fahrrad als Werkzeug für Veränderung. Begleitet wird dieser von einem Infostand von 12 bis 14 Uhr am Kirchplatz, an dem auch die Möglichkeit besteht für den Radentscheid zu unterschreiben.

Ziel ist eine bessere Rad-Infrastruktur auch im Landkreis Starnberg

Das kommunale Aktionsbündnis zum Radentscheid Bayern besteht aus den Kreisverbänden des ADFC, Bund Naturschutz, VCD, Bündnis 90 / Die Grünen, SPD, ÖDP und Linke, sowie der Mobilitätswende Weßling und dem Öko & Fair Umweltzentrum in Gauting.



Radentscheid soll in Bayern Veränderungen herbeiführen

Der Radentscheid Bayern setzt sich für ein Radverkehrsgesetz ein. Kernziele dabei sind, dass der Radverkehrsanteil am Gesamtverkehr bis 2030 bayernweit 25 Prozent betragen soll. Der Sanierungsstau bei der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur soll behoben werden. Das Ziel der „Vision Zero“ – keine Verkehrstoten mehr – wird ernsthaft verfolgt. Der umweltfreundliche Verkehr soll vorrangig ausgebaut werden und Kreuzungsfreie Überland-Radwege (sogenannte Radschnellverbindungen) sollen Realität werden. Flächenversiegelung für den Verkehr soll sorgfältig abgewogen werden.



Das Koordinationsteam im Landkreis verfügt über lokale Ansprechpartner in allen Gemeinden und kündigt Aktionen im gesamten Landkreis an. Weitere Informationen unter https://vcd-ffb-sta.de. (kb)