Radfahrer in Krailling von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen zieht sich ein 79-jähriger Radfahrer in Krailling beim Zusammenstoß mit einem Pkw zu. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolfoto

Krailling - In Krailling kommt es zu einem schweren Radunfall. Ein Pedelec-Fahrer verletzt sich beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer.

Der Unfall ereignete sich nach Informationen der Polizei Gauting am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in der Germeringer Straße. Ein 79-jähriger Mann aus München befuhr zum genannten Zeitpunkt mit seinem Pedelec einen Feldweg von Westen aus Richtung Pentenried kommend und wollte die Germeringer Straße überqueren, um auf der östlichen Seite der Germeringer Straße seine Fahrt auf diesem Feldweg in Richtung Krailling fortsetzen.

Radfahrer übersieht Auto einer Gautingerin

Als ein unbeteiligter Zeuge, ein 41-jähriger Mann aus Unterföhring von links aus Richtung Pentenrieder Straße kommend und in Richtung Gauting fahrend mit seinem Hyundai an dem Pedelec-Fahrer vorbeigefahren war, wollte dieser die Straße zu überqueren. Dabei übersah er eine unmittelbar dem Zeugen folgende 25-jährige Opelfahrerin aus Gauting, so dass es zu einer heftigen Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw kam.

Radfahrer wird ins Klinikum Großhadern gebracht

Gemäß Spurenlage schlug der Radfahrer mit dem Kopf im Bereich Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite des Opels ein und zog sich dadurch schwere Kopfverletzungen und Prellungen am ganzen Körper zu, berichtet die Polizei.

Der Münchner, der keinen Fahrrad-Helm trug, wurde umgehend zur weiteren Behandlung ins Klinikum Großhadern eingeliefert. Die 25-jährige Opelfahrerin aus Gauting blieb unverletzt. Am ihrem Fahrzeug entstand im Bereich der rechten Fahrzeugfront ein nicht unerheblicher Sachschaden von rund 4000 Euro. Zudem war ihr Pkw nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.

Der Sachschaden an dem Pedelec dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. (kb)